Druk, gambling og kvinder: Tidligere Superliga-spiller led af alvorligt misbrug

Den forhenværende Brøndby IF og FC Nordsjælland-spiller Henrik Kildentoft levede som aktiv spiller et dobbeltliv i skyggen af det, han i dag beskriver som selvmedicinering

- Det næste, jeg husker, er, at jeg vågner op i en ambulance i Milano. Kigger ned af mine arme, drop i begge to, og tænker: hvad fanden sker der her?

I Bold.dk-podcasten 'TÆT PÅ' fortæller den tidligere Superliga-spiller Henrik Kildentoft om et mangeårigt misbrug af alkohol, spil og kvinder.

Det kostede ham blandt andre episoder en tur i en ambulance under en social rejse til Milano med FC Nordsjællands trup, fordi civile borgere havde fundet Kildentoft i et blackout efter en bytur og troede, at han var død.

Nød aldrig sejre

‘The double’ med Brøndby og to pokaltitler samt et mesterskab med FC Nordsjælland.

Udadtil havde Henrik Kildentoft en fin karriere i Superligaen, men indadtil var hans oplevelse en ganske anden.

- Jeg har jo aldrig nydt sejre. Mesterskaber, hvor folk har sagt: du skal lige lade det bundfælde, så går det op for dig, at du har vundet danmarksmesterskabet.

- Det er aldrig kommet til mig. Jeg har aldrig tænkt ‘ej, hvor er det dog stort og fantastisk’, jeg har bare været videre. Ikke levet i nuet. Kun i fortiden eller i fremtiden, lyder det fra Henrik Kildentoft over en telefon til Ekstra Bladet.

Årsagen til det og årsagen til Kildentofts voldsomme misbrug fik han svar på igennem psykiatrien.

Kildentoft har gennem årene været i udredning for alt fra bipolaritet til ADHD. Han slog ud på diverse symptomer, men ingen af diagnoserne havde han.

I stedet fandt han sammen med en psykolog og en psykiater ud af, at han havde ‘lav til ingen grad’ af relationelle færdigheder og empati.

- Den del er jeg simpelthen fra et eller andet tidspunkt i min barndom stoppet med at udvikle. Altså det relationelle.

- Og så har mit system været virkelig dygtigt til at udvikle de andre skills. Alt det omkring for at beskytte den del, så der er i virkeligheden ikke nogen, der har lagt mærke til det, før jeg selv og psykiatrien finder ud af den del.

Henrik Kildentoft, da han sammen med holdkammeraterne i FC Nordsjælland fejrede mesterskabet i 2011/2012. Foto: Lars Poulsen

- Og så har jeg tyet til selvmedicinering. Det er det jo i virkeligheden. Sørget for at ikke skulle vise de her ting.

- Tror du at fodboldmiljøet, præstationsmiljøet omkring fodbolden, har været med til at fremme dine misbrug?

- Jeg har altid tænkt, at fodbolden var godt for mig. Fordi så kunne jeg placere min hjerne på fodboldbanen.

- Men ude på græsset foran tusindvis af mennesker kunne jeg ikke gemme mig eller sætte en facade op, der var jeg mere sårbar, og det gav mig selvfølgelig en større trang til at flygte bagefter.

- I forhold til det er jeg ikke sikker på, at miljøet har været godt for mig, men det har beskyttet mig i forhold til at holde mig fra at drikke. I hverdage drak jeg jo ikke før til allersidst.

- Så det har både været positivt og negativt, men jeg havde aldrig været det foruden, for jeg var ikke kommet dertil, hvor jeg er nu, hvis ikke jeg havde haft de oplevelser.

Kig på mennesket

Der er ikke et sekunds tvivl at høre i Henrik Kildentofts stemme, når han fortæller om sit misbrug eller om beslutningen om at stå frem med sin fortælling.

Han mener også, at mental dysfunktionalitet desværre både var og er en udbredt ting i fodbold- og elitemiljøet.

- Jeg har en fornemmelse af, at det er en stor ting. Primært på spil har jeg en tro på, at der ligger meget der, man kan grave op. Som der ikke er taget ordentligt fat i.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En ung Kildentoft for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er sikker på, at klubberne er blevet bedre til at kigge på mennesket og ikke kun på, hvad det skal præstere på fodboldbanen.

- Men jeg kunne godt tænke mig, at de blev endnu bedre.

- Det er en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig blev udviklet i elitesport generelt. Nu taler vi selvfølgelig fodbold, fordi det er der, jeg kommer fra, men jeg tror det er godt at trække det ud over elitesport generelt.

- At man kigger mere på mennesket.