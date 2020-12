Dummer sig i ny nedtur

To personlige fejl blev dyre for Vejle, der smed en pauseføring og gik ned med et brag mod Randers

RANDERS (Ekstra Bladet): Vejle Boldklub fortsatte fredag aften sin Superliga-deroute, da Jyllands Rubin tabte 3-1 i Randers på en bekymrende dårlig anden halvleg fyldt med personlige fejl.

Oprykkerne, der tog Superligaen med storm i de første seks runder og lå nummer et, har nu tabt fem af de seneste seks kampe og må efterhånden skule mod lokalrivalerne fra AC Horsens på den gale side af nedrykningsstregen.

Det var ellers en afventende indledning i Kronjylland, hvor gæsterne stille og roligt fik arbejdet sig ind i kampen og lykkedes med at spille rundt om det fysisk stærke hjemmehold.

Efter godt og vel en halv time lykkedes det for vejlenserne, der satte et mønsterangreb sammen. Arbnor Mucolli sendte en flænsende stikning i dybden til Jakob Schoop, der med et cutback fandt Wahid Faghir, som first timede kuglen i kassen.

Det var ikke til at se, at oprykkernes formkurve kun er gået én vej, siden man sidst krydsede klinger med Randers 30. oktober. Her vandt kronjyderne 3-0 i Nørreskoven, og Vejle tabte efterfølgende tre af de næste fire kampe.

Randers indledte derimod en god stime med tre sejre i de følgende fire kampe.

Hjemmeholdet storskuffede dog i første halvleg, hvor man aldrig lykkedes med at få sat det fjerneste sammen. Ofte blev der tyet til lange bolde på brandvarme Al Hadji Kamara, men angriberen blev pakket december-pænt ind af Mads Greve.

Derfor lagde Kamara sig klogeligt på Alexander Milosevic fra begyndelsen af anden akt, og efter bare to minutter lynede angriberen fra Sierra Leone for sjette gang i 12 kampe denne sæson.

Kamara førte selv bolden frem, da Marvin Egho havde vundet en hovedstødsduel på midten af banen. Legende let leverede Kamara en simpel skudfinte, som snød Milosevic fuldstændig, og så var det en smal sag at sætte udligningen ind.

Randers fortsatte med at træde på speederen, og det var et spørgsmål om tid, inden korthuset væltede i Vejle-defensiven.

Det skete efter 67 minutter, da Indy Groothuizen boksede et hjørnespark direkte ud i hovedet på indskiftede Vito Mistrati, der ellers ikke har for vane at brillere med pandebrasken. Denne foræringen kunne Mistrati dog ikke misse.

Så koksede det fuldstændig for oprykkerne, der viste, hvorfor formkurven i skræmmende grad peger ned mod AC Horsens under stregen.

Defensiven var rystende usikker, og de dumme beslutninger stod i kø. Med 20 minutter igen blev André Rømer overfaldet af Ylber Ramadani på et hjørnespark, og Rømer omsatte selv det soleklare straffespark med stor sikkerhed.

Herefter var Vejle heldige med ikke at slippe flere mål ind mod et Randers-hold, der for alvor fandt melodien efter pausen.

Kronjyderne har med sejren taget et vigtigt skridt mod top-seks, mens Vejle snart skal få standset blødningen, hvis ikke der skal komme nedrykningsnerver i Nørreskoven.

