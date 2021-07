Dummer sig mod ærkefjenden

FC Midtjylland var sprudlende, da holdet lørdag gæstede ærkerivalerne og oprykkerne fra Viborg og kunne rejse hjem med en 2-0-sejr i tredje runde af Superligaen.

FCM satte sig på spillet fra kampens begyndelse, hvor holdet havde flere store chancer.

Gæsterne ville gerne angribe over kanterne, hvor Anders Dreyer og Awer Mabil huserede og udfordrede Viborg-defensiven, der havde sine problemer med at tæmme den angrebsivrige FCM-offensiv.

Inde på den centrale offensiv var især Evander sprudlende med mange gode aktioner.

Viborg dummede sig mod FCM. Foto: Bo Amstrup

Brasilianeren kunne også notere sig for kampens første scoring, mens Anders Dreyer stod for den anden.

2-0-sejren efterlader herningenserne med seks point efter tre kampe, mens Viborg, der led sæsonens første nederlag, har fire point efter tre kampe.

FCM satte sig tungt på første halvleg, og allerede efter syv minutter var gæsterne ved at bringe sig foran.

Forsøget stod venstrebacken Paulinho for, da hans afslutning fra 35 meter ramte overliggeren.

Efterfølgende havde FCM også flere gode forsøg, men farligst blev det efter 32 minutter.

Her fik FCMs Erik Sviatchenko hovedet på et hjørnespark, men Viborg-forsvareren Mads Lauritsen nåede lige akkurat at sparke forsøget væk på målstregen.

FCM løb med de tre point. Foto: Bo Amstrup

Efter 50 minutter var gæsterne igen tæt på at bringe sig i front, men Junior Brumados forsøg ramte stolpen.

FCM kunne dog efter 71 minutter bringe sig foran 1-0, da Evander med et skud lige uden for feltet overlistede Lucas Lund i Viborg-målet.

Bare seks minutter senere sendte Anders Dreyer bolden sikkert i nettet til 2-0, der også blev kampens resultat.