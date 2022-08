Dyb krise: - Det er meget alvorligt

Ét sølle point efter fem kampe. En målscore på 4-13.

Krisen kradser i den grad i det fynske, hvor øens stolte Superliga-hold, OB, slet ikke kan få spillet til at flyde. Som i slet ikke.

Faktisk har fynboerne ikke vundet en fodboldkamp siden 5. maj. Det er 102 dage siden. Ti gange i streg er 'De Stribede' gået fra banen uden at vinde.

Senest blev det søndag aften til et 2-0-nederlag på Brøndby Stadion, og det får nu de alvorlige alarmklokker til at ringe.

Det mener journalist og forfatter Martin Davidsen, der følger klubben tæt gennem fanmediet 'Stemmer fra Ådalen'.

- Det er en meget alvorlig situation for OB. Én ting er resultaterne, noget andet er de præstationer, vi har set. De er også rigtig dårlige, og når man putter nogle skader og nogle transfers, der ikke har slået til, oveni, så er det på rigtig mange fronter, at OB er i problemer, siger han til Ekstra Bladet.

OB har blot skrabet et enkelt point sammen i de første fem Superliga-kampe. Foto: Lars Poulsen

Martin Davidsen har gennem adskillige år fulgt med i både opture og nedture for den fynske storklub, men der alligevel noget særligt alarmerende ved den nuværende situation, hvor OB efter fem spillerunder indtager en sidsteplads i Superligaen.

- Det triste ved det hele er jo, at det ikke er en ny situation for OB. Men det, der gør det rigtig træls, er, at det her er sæson to med Andreas Alm. Det var her, man tænkte, at frugterne fra et års proces og opbygning skulle høstes.

Den dårlige sæsonstart har da også betydet, at sædet må siges at være varmt under klubbens svenske cheftræner.

Alligevel er det ikke nødvendigvis svaret at fyre ham, mener Martin Davidsen.

- Han er presset. Og det kan godt være, at det er det rigtige at fyre ham. Men OB har altså skiftet træner seks gange siden 2010, og de er stadigvæk blevet noget nummer 8, 9 og 10, siger han og fortsætter:

- Så det kan selvfølgelig give en effekt her og nu, men i det store billede er det ikke sikkert, at det hjælper at skifte træneren. Det har de igen og igen gjort uden succes.

Presset på Andreas Alm stiger og stiger, men ser indtil videre ud til at overleve. Foto: Lars Poulsen

I stedet peger Martin Davidsen på ledelsen i Superliga-klubben, der ellers har slået stort på tromme for de tiltag, som klubben har indført.

Tiltag som en ny strategi, et rekrutteringsfirma, der fandt både træneren og sportsdirektøren samt ansættelsen af en ekstra assistent. Alt sammen noget, der skulle gøre klubben stærkere og mere robust.

- Det har man fortalt rigtig meget om. Og når resultaterne så viser det stikmodsatte, og det går dårligere end før, så er det jo rigtig alvorligt, siger Davidsen.

- Så har vi alle glemt, at de for to måneder siden var i en pokalfinale og ét straffespark fra at skulle spille europæisk gruppespil. Så hurtigt kan det gå. Situationen er alvorlig, og allerede nu må de betragtes som at være i nedrykningsfare.

OB skal på mandag forsøge at vende skuden, når AC Horsens kommer på besøg.

