Dybt hemmelige tal: Så meget scorer din klub i tv-jackpot

FCK belønnes for storspil, Brøndby smed 1,5 mio. kr. væk med nederlag - AGF får femtemest, fordi de oftest bliver udvalgt til de mest attraktive tv-kampe

Tallene er dybt hemmelige. Klubberne og lederne i dansk fodbold vil ikke tale om, hvor meget der står på spil. Hvor mange millioner, der fordeles efter søndagens afsluttende runde i grundspillet.

Men Ekstra Bladet kan her løfte sløret for, hvordan millionerne bliver fordelt nu, hvor Superligaens grundspil er overstået.

Der var således kontant afregning ved kasse ét for de 12 klubber, hvor det ikke var de store beløb, der skiftede klub i 22. spillerunde.

Størst forskel på bundlinjen var det, at FC Midtjylland snuppede andenpladsen og snød Brøndby for 1,5 mio. kr. fra placeringspuljen, fordi de vendte tilbage på andenpladsen.

Akinkunmi Amoo blev matchvinder med sit første mål. Sejren var den sjette i træk og femte i foråret. FCK er topscorer med 14,8 mio. kr. fra puljen med uddeling af tv-pengene. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Fem forårssejre og fem clean sheet har udløst jackpot ved udbetalingen af tv-penge for FC København.

Det har været en forrygende periode for FC København fra seneste udbetaling til afslutningen på grundspillet.

For her har FC København i sandhed distanceret rivalerne.

FCK står til at modtage hele 14,8 mio. kr. for præstationerne fra 12.-22. spillerunde, hvor de har fået syv sejre, tre uafgjorte og blot tabt én kamp.

Tv-pengene uddeles efter en model fra tre puljer. Der er en solidaritetspulje, hvor alle klubber modtager samme beløb (1,9 mio. kr.). Markedspuljen fordeles ud fra et princip i forhold til, hvordan tv-stationerne udvælger kampene (her er fordelingerne fra 1,9 til 6,0 kr.).

Endelig er der placeringspuljen, hvor holdene belønnet i forhold til placeringen efter 22 kampe (Fra 7,2 mio. kr. til FCK til 305.000 kr. til SønderjyskE).

Brøndbys nedsmeltning var total mod AaB. Henrik Heggheim blev udvist og nederlaget kostede 1,5 mio. kr. fra placeringskontoen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Brøndbys nedsmeltning mod AaB betød, at de gik fra 5,2 mio. kr. til 3,7 mio. kr. i placeringspenge, fordi de røg tilbage på tredjepladsen. Omvendt kunne FC Midtjylland glæde sig over de øgede indtægter, som andenpladsen udløste efter sejren over Silkeborg.

Her er oversigten over, hvad hver klub har fået udbetalt i tv-penge:

AaB bliver ikke belønnet i stor stil, fordi de ikke flytter sig på tabellen på trods af 3-0 sejren over Brøndby. Men de kom tættere på bronzemedaljerne.

Jesper Hansen reddede straffespark og selv AGF ikke kom i top-6, så får klubben femtemest ved udbetaling af tv-penge efter afslutningen på grundspillet. Foto: Ernst van Norde.

AGF nåede ikke top-6 og mesterskabsspillet, men David Nielsens tropper bliver belønnet fra markedspuljen, fordi de har været udvalgt ofte til de mere attraktive kampe.

Det betyder, at de lander på femtepladsen over, hvem der får flest tv-kroner i klubkassen efter afslutningen på grundspillet.

På trods af, at Vejle er kravlet væk fra sidstepladsen, så har de ikke sluppet bundplaceringen, da udbetalingen fandt sted.

Her er oversigten over, hvordan fordelingen af tv-pengene foregår:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs et portræt af Khouma Babacar her: Kaotisk start i FCK: Vennerne slår sig på Babacar (+)

Jan Bech Andersen leder efter investorer. Nu skal han sælge: Det rigtige tidspunkt at sælge Brøndby (+)