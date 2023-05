Dybt skuffet efter vanvidskamp: - Det gør sgu ondt

De var helt nede i sækken efter blot 18 minutters spil,men befandt sig pludselig i førerposition kort inde i anden halvleg.

Alligevel endte AGF med at gå tomhændede fra søndagens opgør mod FCK, og det gør ondt på Patrick Mortensen.

- Vi har nogle chancer til at lukke kampen fuldstændig, og det er det, der gør mest ondt på mig. For havde vi scoret til 4-2, så tror jeg, de var færdige. Det lignede det, at de var, og der var helt stille på stadion, siger Superliga-topscoreren, der med sin scoring i første halvleg startede gæsternes comeback.

- Det gør sgu lidt ondt på mig, men når du ikke kender din besøgstid i Parken og lukker fire mål ind, så er det også svært at få point med.

Uwe Rösler var ekstremt stolt af sine spillere efter det bitre nederlag. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Annonce:

Stolt chef

Men mens AGF-føreren mest af alt var skuffet, så var der anderledes stor stolthed i stemmen på Uwe Rösler efter 4-3-nederlaget.

For selvom cheftræneren er utilfreds over de fire FCK-scoringer, så kan han ikke andet end at lette på hatten over sine troppers præstation.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Patrick Mortensen indledte AGF's comeback, men det var ikke nok, da FCK skruede op til sidst og vandt 4-3. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Jeg er meget stolt over mine spillere og den måde, vi spillede på. Det tror jeg også, vores fans er, lyder den umiddelbare reaktion fra Rösler.

- Men vi kunne ikke gøre det færdigt, og at vi lukker fire mål ind, er under vores standard.

- Hvis du vil få noget med fra Parken, kan du ikke give mål væk på den måde. Så simpelt er det. Men det ændrer ikke på, at jeg generelt er meget stolt over drengene, og jeg klandrer ikke nogen for noget som helst.

AGF-chefen er dermed også endegyldigt klar til at aflyse alle drømme om guld - en drøm, han da heller aldrig rigtig har haft i tankerne.

Annonce:

- Vi er på en rejse. Jeg forventede ikke, at vi i år ville kæmpe om guldmedaljen, og det burde I heller ikke.

- For mig var det aldrig rigtig noget, jeg var fokuseret på. For jeg ser mine spillere hver dag, og jeg ved, at vi forbedrer os - og forbedrer også hurtigt - men vi har stadig lang vej endnu, og i dag viste vi kollektivt og individuelt, at vi har lidt vej endnu.

AGF har med to spillerunder igen sikret sig minimum en fjerdeplads i Superligaen og er stadig med i kampen om medaljerne.

Uwe Röslers mandskab har tre point op til Viborg på tredjepladsen.