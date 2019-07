Dybt skuffet over bytur

AALBORG (Ekstra Bladet): AaBs angrebstalent Wessam Abou Ali kan formentlig se frem til yderligere straf efter den natlige udflugt, der betød, at han i få timer før kick off til kampen mod SønderjyskE blev smidt ud af nordjydernes trup.

Efter det uafgjorte opgør var træner Jacob Friis ikke bleg for at give udtryk for sin store skuffelse over, at den unge mand havde svigtet både holdkammerater og sig selv.

Og selv om han ikke ville sige det direkte, fornemmede man på ansigtsudtrykket, at der meget vel kan komme yderligere straf i sagen.

- Givet er, at han har forbrudt sig mod de forpligtelser, man har som AaB-spiller. Både i forhold til holdkammerater og i forhold til sig selv, sagde Jacob Friis.

AaB-træneren fik søndag middag meldingen om, at Wessam Abou Ali var spottet ude i byen - lørdag aftenen inden opgøret mod SønderjyskE.

Og derefter blev han omgående slettet fra truppen.

- Sådanne ting kan vi ganske enkelt ikke acceptere. Jeg har talt med og fortalt ham, at det er både uacceptabelt og skuffende. Sådan noget gør man ikke som AaB-spiller, fastslog den tydeligt skuffede træner, som altså heller ikke fik en sejr at glæde sig over.

