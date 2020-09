Dybt uforstående over Superliga-beslutning

Ikke vred, bare skuffet – og noget overrasket.

For Claus Thomsen kom det nemlig som noget af en overraskelse, da sundhedsminister Magnus Heunicke kunne afsløre, at Superligakampe i hovedstadsområdet kun må overværes af 500 tilskuere.

Et tal, der reelt er noget mindre, da de to hold, sikkerhedsfolk, medier og andet personale tager et sted mellem 150 til 250 af pladserne

- Jeg håber virkelig, det er fordi, man har en reel vurdering af nødvendigheden – og at det ikke er ren symbolpolitik, hvor man sanktionerer dem, der faktisk overholder, eksekverer og dokumenterer, at man kan overholde protokollerne, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet og understreger:

- Det her handler om rigtige arbejdspladser og rigtig økonomi, hvis man skulle være i tvivl om det.

Claus Thomsen er skuffet over ikke at være blevet hørt i forhold til de nye restriktioner. Foto: Jesper Mortensen / Ritzau Scanpix

Normalt vil Divisionsforeningen via partnerskabsaftale med sundhedsmyndighederne blive taget med på råd, når der skal lempes eller skrues op for restriktionerne i Superligaen.

Det er bare ikke sket denne gang, og det kommer bag på Claus Thomsen.

- Jeg er da overrasket over, at man har et partnerskab, hvor partneren ikke stiller nogle spørgsmål eller som minimum informerer om nye tiltag, inden de bliver sat i søen, lyder det fra Claus Thomsen.

- Jeg hører ikke på pressemødet, at man er bekymret for det, der hidrører Superligaen. Og jeg hører ikke, at alle de ting, man anbefaler, ikke er nogen, der ikke er indført til Superliga-kampene.

- Vi har ovenikøbet tilbud, at mundbind bliver obligatorisk for tilskuere til kampene, men det er altså ikke en del af løsningen, siger Claus Thomsen.

Rammer blot to kampe

Indtil videre gælder restriktionerne kun frem til 1. oktober og rammer dermed kun to kampe, nemlig FCK-Brøndby på søndag og Brøndby-Horsens næste søndag.

Det formilder dog ikke Divisionsforeningens syn på sagen.

- Det er altså ingen lille beslutning, man har truffet her. Selvom det umiddelbart blot drejer sig om to kampe, så har det nogle langsigtede skadevirkninger. At klubberne eksempelvis ikke servicerer deres sponsorer på et passende niveau, siger Claus Thomsen.

