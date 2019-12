Dyrt derby

AaB kunne ikke låse Hobros jerndefensiv op og mistede et vigtig skridt i kampen om top-seks

AALBORG (Ekstra Bladet): AaB smed søndag aften to vigtige point i kampen om top-seks.

1-1 måtte hjemmeholdet lade sig spise af med mod et defensivt og uopfindsomt Hobro-hold, der fik, hvad man kom efter.

Respekt for det, for Peter Sørensens mandskab leverede en flot defensiv kamp, men AaB må og skal se den uafgjorte kamp som en forsømt chance…

Også selv om bundholdet kom bedst fra start med en chokscoring efter bare fem minutter.

Et hjørnespark blev sendt ind mellem venner og fjender, og det blev en ’ven af Aalborg’, der på uheldigvis kom til at heade bolden i eget net, idet Rasmus Thelander fik sidste isse på – hårdt presset af Imed Louati.

Det var i øvrigt den aggressive tuneser, der fremtvang hjørnesparket, da han på en blanding af en tilfældighed og en genialitet af Edgar Babayan slap alene igennem med Jacob Rinne. Svenskeren fik pareret til hjørne, men kort efter var aktionen altså stort set forgæves…

Hjemmeholdet skulle kun bruge fire minutter til at svare igen.

Patrick Olsen slap fri i venstre efter en kombination med sin gode legekammerat, Lucas Andersen, og så fandt han en fri Tom van Weert foran mål. Den tilbagevendte angriber tøvede ikke og scorede sit tredje mål i de seneste tre kampe.

Hollænderen var flyvende og en kilde til evig uro i gæsterne bagkæde. Efter en lille halv time var han kun en kanonredning af Jesper Rask fra at blive dobbelt målscorer, da van Weert sendte et drøn mod målet efter et lille, fikst drej om sig selv i feltet.

Herefter formåede Hobro at dæmpe gemytterne og lukke midten ned, mens Babayan og Sabbi lurede på kontrahug – uden de to raketter dog blev farlige overhovedet.

Nej, Hobro var langt stærkere i defensiven end i den anden ende, men det hele tæller for Peter Sørensen, der kun har fået to sejre med himmerlændingene denne sæson. Så tager man gerne et point med fra Aalborg…

AaB forsøgte og forsøgte i anden halvleg, men man havde umådeligt svært ved at dirke gæsterne op. Kun sporadisk blev det farligt, selv om spilovertaget var stort.

Patrick Kristensen var dog ved at blive helten med godt ti minutter tilbage, da han satte to Hobro-spillere i feltet og fik afsluttet fra en spids vinkel. Jesper Rask fik kun sagnet boldens fart, men Anel Ahmedhodzic kom flyvende og clearede på stregen.

Tættere på kom AaB ikke i et skuffende, nordjysk derby.

