Efter 2-3: En god forsvarskamp for Vejle

Målene er haglet ind om ørerne på Vejles målmand i denne sæson.

32 gange har modstanderen haft grund til at juble i blot 12 kampe, hvilket giver et gennemsnit på 2,66 indkasserede mål per kamp.

Det er klart dårlige end både Lyngby og Horsens, der rykkede ned i sidste sæson efter at have lukket henholdsvis 1,96 og 1,84 mål ind per kamp.

Søndag var den gal igen, da Vejle var foran ti minutter før tid, men endte med at tabe 2-3 på udebane mod Brøndby.

Til trods for den sene dukkert sporede cheftræner Peter Sørensen fremgang i holdets defensive præstation.

- Jeg synes faktisk, det var en god forsvarskamp. Men det er klart, at tre mål er tre mål. Det er ikke tre mål, vi burde slippe ind, siger Vejle-træneren.

Han kan efterfølgende godt pege på nogle ting, der kunne have forhindret målene.

- Vi skal evne at lukke ned for en aflevering ind i mellem vores kæde på fem mand, hvor der kommer ét løb. Jeg synes også, det handler om at få clearet bolden, når muligheden er der. Det handler om at dække ordentligt op, når vi står inde i feltet.

En markant fremgang

- Vi stod relativt dybt i perioder, og hvis man skal kunne klare det, så skal man også kunne forsvare sit felt. Og det magtede vi ikke i mindst ét tilfælde. Der var detaljer omkring målene, der kunne være bedre, forklarer Peter Sørensen.

Til trods for nederlaget føler han, at Vejle spillede lige op med Brøndby.

- Den præstation, vi leverede, var på et højt niveau. Den var på et lige så højt niveau som Brøndbys. Det er en markant fremgang i forhold til senest, selv om vi fik nul point og indkasserede tre mål.

Det giver også grobund for en smule optimisme i forhold til holdets overlevelseschancer.

- Der er stadig mange point at spille om, og jeg mener, vi skulle have haft flere point, end vi har. Kan vi levere præstationer, som vi gjorde mod Brøndby, så får vi flere point, siger Peter Sørensen.

Vejle er placeret sidst i Superligaen med to point efter 12 kampe. Der er ti point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.