Efter Brøndby-ballade: Nu leder klubben efter de skyldige

Det gik længe efter planen for Brøndbys mesterskabsbejlere, men på blot et par minutter blev hele verden vendt op og ned for holdet fra Vestegnen.

To sene mål fra AC Horsens udlignede Brøndbys føring og satte dem samtidigt helt tilbage i mesterskabskampen, hvor FC Midtjylland med en sejr over Horsens på mandag selv kan afgøre det hele.

Det smertefulde resultat var for meget at bære for flere Brøndby-fans, der invaderede banen og skabte ubehagelige scener, mens der også udbrød slåskampe internt blandt fansene.

Stemningen blev så hed, at TV3's tilstedeværende reportere blev bedt om at forlade banen. Sydøstjyllands Politi oplyser, at man anholdt seks fans, der alle blev løsladt samme aften.

Se også: TV-hold måtte flygte: Kvinde behandlet på banen



Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, fortæller til Ekstra Bladet, at klubben tager afstand til de fans, der trådte ved siden af, mens man samtidigt vil kigge nærmere på dem, der eventuelt har forbrudt sig mod reglerne.

Flere Brøndby-fans kunne ikke håndtere skuffelsen efter 2-2-resultatet mod Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

- Ligesom spillerne var fansene ekstremt skuffede efter kampen. Måden, nederlaget skete på med to mål i de sidste minutter, var en kæmpe skuffelse at sluge for alle. Og vi forstår, at det påvirker fansene efter kampen, men man skal selvfølgelig forvalte den skuffelse på en måde, der ikke er destruktiv og ødelæggende, og vi tager stærk afstand fra de episoder, hvor enkelte gik over stregen i det, der var en meget følelsesladet atmosfære efter kampen, siger kommunikationschefen og fortsætter:

- Vi vil samarbejde tæt med de relevante myndigheder og værterne Horsens, ligesom vi ville gøre til alle andre kampe. Alt tilgængeligt videomateriale vil blive gennemgået, og hvis vi finder nogle, der har brudt lovgivningen eller stadionreglementet, vil vi selvfølgelig sætte ind over for det, lyder det.

Se også: Brøndby-bøller løsladt efter ballade i Horsens

Brøndbys spillere overnattede efter kampen i Horsens og drager først lørdag hjem til Vestegnen. Mandag venter sæsonens sidste hjemmekamp mod AaB, hvor der stadig er en guldchance tilbage at jagte. Det kræver dog, at Horsens tager point fra FC Midtjylland i Herning, mens Brøndby selv vinder over AaB.

En kvinde kom desuden skade efter et fald og måtte en tur på hospitalet, men Sydøstjyllands Politi betragter episoden som et uheld.

Se også:

Se også: Se også: Spiller chokeret over Brøndby-ballade: Jeg er rystet Se også: Se også: Brøndby-profil efter sammenbrud: - Det er brutalt