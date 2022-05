Efter chok-comeback: - Påvirkede mig meget

Jon Dagur Thorsteinsson var tilbage i startopstillingen for AGF efter at have været forvist til sidelinjen. Et comeback, han aldrig troede, han ville få

Der er intet, der hjælper.

Selvom Jon Dagur Thorsteinsson var tilbage i startopstillingen, efter at han var blevet forvist fra truppen på grund af usikkerhed om fremtiden, hjalp det lige lidt.

Alligevel viste han taknemmelighed for, at han igen fik chancen fra start.

- De skal have ros for at erkende, at de havde lavet en fejl. Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med den måde, de har håndteret det hele på, siger Jon Dagur Thorsteinsson efter kampen.

- Forventede du, at du ville få en chance på holdet igen?

- Nej jeg troede, jeg var fuldstændig færdig. Jeg fik ikke noget tegn på, at jeg skulle tilbage, siger han og understreger, at han ikke bærer nag over for David Nielsen eller ledelsen.

- Det var hårdt at se holdet lide og have det hårdt og ikke have muligheden for at hjælpe. Jeg følte, jeg kunne hjælpe, men det var ikke min beslutning.

Jon Dagur Thorsteinsson blev skiftet ud tidligt i dagens opgør mod OB. Foto: Anders Brohus

Ingen troldmand

Selvom den 23-årige islænding var tilbage på holdkortet, kunne han ikke kreere meget i angrebet.

Det resulterede i en udskiftning efter 66 minutter, hvilket han på ingen måde var tilfreds med.

- Jeg havde bygget noget om inden i mig, efter at jeg har været ude i to måneder. Jeg ville ud og vise, hvad jeg kunne. Derfor påvirkede det mig meget at blive skiftet ud efter så kort tid, siger han.

Men frustrationerne fra kantspilleren, efter han blev skiftet ud, påvirker ikke AGF's træner David Nielsen.

- Jeg har en aftale med Jon, og den har vi haft længe. Han må gerne skælde mig ud, når han bliver skiftet ud, for det gør han alligevel altid, siger David Nielsen med et kækt smil på læben.

Spurgt ind til, om han kan redde AGF fra fiasko, er Thorsteinsson meget ydmyg.

- Forhåbentligt kan jeg gøre en forskel, men jeg er ikke en troldmand, siger han

AGF møder SønderjyskE på hjemmebane 8. maj, hvor Thorsteinsson igen får muligheden for at gøre en forskel.

