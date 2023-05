Efter derby: Politiet melder ud

To personer er blevet anholdt i forbindelse med søndags fodboldkamp mellem Brøndby IF og FCK

Det var ikke kun kampen på fodboldbanen mellem Brøndby og FCK, som i dag vakte opmærksomhed.

Det var også hvordan kampen mellem de to klubbers fans, som folk holdt et vågent øje med.

For første gang siden 7. august sidste år var de to fangrupper samlet på samme stadion, men det forløb umiddelbart roligt.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Samlet set har eftermiddagens fodboldkamp i Brøndby medført, at to personer er blevet anholdt.

Den ene er blevet anholdt for narko-besiddelse, og den anden er anholdt for at have været i besiddelse af ulovligt fyrværkeri.

FCK-fans startede dagen ud med en fan-march til Brøndby Stadion. Her fulgte politiet også med for at sikre, at alt forløb i god ro og orden. Foto: Kenneth Meyer.

Samtidig oplyser politiet, at der efter kampen opstod et sammenstød mellem FCK og Brøndby-fans. Det blev til gengæld stoppet af politiet.

I den forbindelse blev flere betjente ramt af peberspray. Betjentene var dog påklædt visir. En betjent blev også ramt af kastskyts.

Ingen betjente kom alvorligt til skade under hændelsen, men sagen efterforskes alligevel som vold mod politiet.

Men generelt er dagen gået nogenlunde efter planen. Det oplyser vicepolitiinspektør Morten Steen i pressemeddelelsen

- Dagen i dag har været relativt rolig. Dette skæmmes dog af den voldsomme hændelse, der var i går aftes på Glostrup Station, og som vi fortsat efterforsker.

Det vakte nemlig stor opsigt i går eftermiddags, da en video på sociale medier kunne vise, hvordan de to fangrupper var kommet i voldsomt slagsmål på Glostrup Station.

Det har medført, at politiet har indledt en efterforskning i sagen, skriver politiet.

- For nu har politiet ikke anholdt nogen, men vi fortrøstningsfulde, da der er tilgået en række gode billeder til efterforskningen. Vi opfordrer fortsat vidner til at kontaktes os, udtaler Morten Steen slutteligt i pressemeddelelsen

