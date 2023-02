Efter DR-dokumentar: Superliga-klubber bekræfter vejninger

Stik imod Superliga-klubbernes praksis skal de stoppe med at veje deres spillere, hvis det står til fagforeningen. Direktøren i Divisionsforeningen har dog ikke hørt om, at spillere i Superligaen skulle være utilfredse med at blive vejet

Det er normal praksis, at klubber i Superligaen vejer deres spillere som led i træningsprogrammerne.

Men nu skal det være slut, mener Spillerforeningen - fagforeningen for fodboldspillere i Danmark.

- Spillerforeningen mener ikke, at man bør bruge vægt som en performanceindikator. Vi ser ikke en forskel på mænd og kvinder, så det gælder alle fodboldspillere i Danmark, siger foreningens kommunikationsdirektør, Magnus Hviid, til Ekstra Bladet.

Udmeldingen kommer, efter at DR i en dokumentar har afdækket, hvordan flere kvindelige landsholdsspillere har døjet med psykiske problemer som følge af at blive vejet.

Spillerne blev vejet hver morgen, og vægten blev noteret, så alle spillerne kunne se hinandens vægt på en væg.

Normal praksis

Både FC København, Brøndby IF og FC Midtjylland bekræfter over for Ekstra Bladet, at det i dag er praksis, at man vejer fodboldspillerne på holdet. På FC Midtjyllands hjemmeside kommer vægten sågar frem, når man klikker på de forskellige spillere i førsteholdstruppen.

I en mail oplyser Mads Hviid Jakobsen, der er kommunikationschef i FC Midtjylland, at vejning af spillerne er 'ét af flere målepunkter for at få en klar og tydelig profil af vores spillere'.

- På den baggrund kan vi skabe de bedst mulige betingelser for at hjælpe, vejlede og sammensætte det rette program for den enkelte, skriver han.

De tre Superliga-klubber henviser videre til Divisionsforeningen, der repræsenterer de danske klubber, og direktør Claus Thomsen siger, at man naturligvis kan have en dialog med Spillerforeningen om, hvad de synes er fornuftigt.

- Men jeg vil sige, at klubberne som arbejdsgiver har ledelsesretten og ansvaret. Det er udgangspunktet.

- Mener I, at det er fornuftigt, at danske fodboldklubber ikke skal have mulighed for at veje deres spillere?

- Det har vi ikke nogen holdning til.

- Har I et indtryk af, at spillerne i Superligaen ikke bryder sig om at blive vejet?

- Det har vi ingen systematisk viden om. Men vi har ikke hørt, at der skulle være utilfredshed. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være det, siger Claus Thomsen.

- Psykisk slagside

Kommunikationsdirektør i Spillerforeningen Magnus Hviid vil ikke oplyse, om danske Superliga-spillere har henvendt sig til Spillerforeningen med bekymring eller ubehag ved at blive vejet.

- Men der er en alvorlig psykisk slagside ved at veje. Det bakkes op af eksperten i dokumentaren, og det er en tilkendegivelse, vi ser andre steder i branchen, siger han.

- Hvor ser I det henne?

- Vi har set, at vejninger bliver set som en no-go fra flere hold.

- Ved du, om professionelle mandlige fodboldspillere i Danmark er utilfredse med, at de skal vejes?

- Vi kan se på tallene i dokumentaren, at kvinder er mere udsatte, men det betyder ikke, at mændene ikke også oplever psykisk mistrivsel i forbindelse med vejning.

- Har I fået konkrete henvendelser fra Superliga-spillere?

- Det er fortroligt, hvad vi taler med vores spillere om.

- Men er det en generel tendens, at der er utilfredshed med at blive vejet i Superligaen?

- Vi kan se i dokumentaren og de data, der er på området, at der er problemer med den mentale sundhed. Og det gælder begge køn, siger Magnus Hviid.