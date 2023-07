Efter drømmedebut: Afviser

Han var brandvarm i Tyskland, og for AGF ser det kun ud til at fortsætte.

Tobias Bech kunne næsten ikke have skrevet bedre selv. Tre point og matchvinder i sæsonpremieren på Ceres Park i Aarhus.

- Jeg går altid og håber på, at jeg kan blive afgørende. At vi så vinder 1-0, og jeg scorer det afgørende mål, det er fantastisk, siger han til Ekstra Bladet og den resterende presse efter søndagens kamp mod Vejle.

Tobias Bech fik en drømmedebut, da han scorede det afgørende mål i AGF's 1-0-sejr mod Vejle. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Topscorer?

Med sådan en start vil det være nærliggende at tro, at AGF's nyerhvervelse, der er kommet til fra tyske Ingolstadt, går efter at blive årets topscorer i Superligaen. Men så skal I tro om igen.

- Jeg tror, vi har en anden oppe foran, der kandiderer bedre til den, fortæller han med henvisning til Patrick Mortensen.

- Men jeg vil gerne lave så mange mål, som overhovedet muligt, slår han fast.

1-0-kampen bød blandt andet på en kæmpestor svinestreg af Vejles teenager, Tobias Lauritsen, der resulterede i et rødt kort. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Nyder storbyen

Det var efter 22. minutter, at Tobias Bech var på pletten, da bolden faldt ned for fødderne af ham. Men lige fra start, var det tydeligt at se, at han følte sig godt tilpas blandt sine nye holdkammerater.

- Det er nogle fantastiske gutter og et fantastisk liv i klubben, siger han.

Men det brede smil, han viser efter kampen, skyldes ikke kun holdkammeraterne og spillet på banen.

Angriberen er kommet til storbyen, og det nyder han.

- Det er megafedt. Jeg kommer fra en lidt mindre by, så det er fedt at komme til storbyen. Nu har jeg ikke set så meget af det endnu, men det er fantastisk.

Europa

Men det er der heldigvis råd for.

For den unge offensivspiller har lige nogle dage, hvor han kan udforske Aarhus, inden turen går til Belgien.

Torsdag møder han og holdkammeraterne på udebane Club Brügge i Conference League-kvalifikationen.