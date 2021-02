Efter Ekstra Bladets afsløring: Kan få alvorlige konsekvenser

Er tidligere blevet straffet

Den kontroversielle 'agent' Nudi Ghelam har har tidligere været involveret i sager hos DBU.

Han fik i december 2016 en bøde på 10.000 kr. for at overtræde agentreglerne, da han udtalte sig om Frederik Nørrestrand, der kun var 14 år.

Derudover havde han på Facebook flere gange taget kontakt til FC Nordsjællands Andreas Skov Olsen, der allerede havde en agent.

Sidste år var der en ny sag på DBU's bord med Nudi Ghelam.

Et konkurrerende agentfirma mente, at han havde kontaktet et ungt talent under 18 år, som de repræsenterede.

Sagen blev aldrig behandlet af DBU, da Nudi Ghelam pludselig stoppede som registeret agent og ikke længere fremgik af DBU’s agentregister.

Nudi Ghelam er direktør i sit eget selskab NG Management IVS, der laver 'personlig rådgivning og servicering af sportsudøvere'.

I seneste regnskabsår havde selskabet, der er registret på Nørrebro, en omsætning på nul kroner. Det var det samme året før.

Nudi Ghelam er også direktør i N Management ApS, der i lighed med hans andet firma har rådgivning og servicering af sportsudøvere som sin væsentligste aktivitet.

Der har adresse i Brønshøj og havde i seneste regnskabsår et overskud på knap 43.000 kr. efter skat.