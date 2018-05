Efter FCK-koks: Nu er FCN tæt på bronzen

AALBORG (Ekstra Bladet): De normalt boldsikre FC Nordsjælland-spillere leverede fredag aften en usædvanlig dårlig præstation i Nordjylland, men heldigvis for Farum-holdet var værterne, AaB, nøjagtig lige så elendige i et urimeligt tidsspilde, der naturligvis endte 0-0.

Det eneste, som Kasper Hjulmand kan tage med sig fra kampen, er det ene point, som nullerten næsten uretfærdigt kastede af sig.

Den ene pind betyder nemlig, at FCN nu har overhånden i bronzeduellen mod FC København, der snublede hjemme i Parken mod FC Midtjylland. Dermed er de forsvarende mestre ét point efter FC Nordsjælland før bronzefinalen i Farum 2. pinsedag.

Aftenen begyndte ellers så fint i solbeskinnede Aalborg, da begge mandskaber lagde friskt fra land og lod til at blæse til angreb.

Men de gode intentioner blev dog lynhurtigt dræbt af en direkte elendig boldomgang fra aktørerne på grønsværen. Også fra Nordsjælland-spillerne. Bortset fra de første ti minutter, kunne hverken AaB eller FCN sætte fire pasninger sammen i rap.

De mange fejlafleveringer betød, at første halvleg blev yderst chancefattig, og det var meget sigende, at den største mulighed i første akt opstod, da Andreas Skovgaard blev overrasket af et lumskt indlæg, og derfor ikke var mange centimeter fra at heade bolden i eget net.

I det komplette fravær af målchancer kunne man i stedet sidde og undre sig over, hvad Morten Wieghorst og Allan Gaarde dog så i Pavol Safranko, da nordjyderne hentede slovakken for snart et år siden.

Dengang udtalte Safranko, at han ville bruge AaB som et springbræt til Premier League, og nu var det en billig baggrund at være efter angriberen på fredag aften, men han ligner ganske enkelt en spydspids uden spiskompetencer - og du kan også i en hurtig vending fjerne ordet ‘spids’ fra ordet. Der er med andre ord langt til mål i Premier League for Safranko - ligesom i Superligaen.

Anden halvleg var ikke meget bedre end første, og det gibbede kun for alvor i hjemmeholdets fans, når Jacob Rinne smed bolden lige ud i fødderne på modstanderen, eller når Jannik Pohl vandt bolden et ufarligt sted efter et sandt arbejdsraseri. Nej, der var ikke meget at skrive hjem om fra Aalborg.

Som en form for undskyldning gav man på Aalborg Stadion tilskuerne mulighed for at købe to øl for én enkelts pris den sidste halve time af kampen…

Mens aalborgenserne bundede de sidste billige bajere, var indskiftede Yann Rolim faktisk tæt på at afgøre kampen i slutminutterne, da brasilianeren fik trampet sig igennem gæsternes forsvarskæde. Men Alex Runarsson leverede en sprællemandsredning, der kan vise sig at blive bronze værd.

