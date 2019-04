Efter forløsende sejr: - Det betyder alt!

HOBRO (Ekstra Bladet): Hobro var pisket til sejr i mandagens bundstrid mod Vendsyssel i Gruppespillets Pulje 2, hvis de skulle holde liv i forhåbningerne om at undgå den tarvelige sidsteplads og en dertil direkte nedryknings-duel.

Kampen i Hobro udviklede sig - akkurat ligesom sidst gange de to hold krydsede klinger - til et sandt drama, hvor den forløsende sejr var lige ved at glippe og glide ud af hænderne på Hobro-spillerne.

Men Peter Sørensens tropper skuffede ikke denne gang og diskede i stedet op med den første Superliga-sejr i to måneder, selvom den skrøbelige 3-2-føring gjorde kampen til et neglebidende show.

Og det var endda lidt for højdramatisk til Hobro-målscorer Vito Hammershøj-Mistratis smag:

Hobros Vito Hammershøj-Mistrati jubler efter sin scoring til 2-0 i Superliga-kampen mellem Hobro IK og Vendsyssel FF på DS Arena i Hobro. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg så faktisk ikke kampen til ende. Da jeg blev skiftet ud, hoppede jeg ned i omklædningsrummet. Jeg kan sgu ikke tåle at se det, lød det fra en lettet Hammershøj-Mistrati efter kampen.

- Sejren betyder alt. Det er lang tid siden, vi har vundet sidst, så man begynder at miste troen på, det kan lade sig gøre. Og det er da skide-hårdt. Det er pisse-hårdt rent ud sagt … Man kan virkelig mærke det på stemningen. Men en enkelt sejr kan omvendt ændre hele ens selvopfattelse, og det kan samtidig gøre, at vi i sidste ende overlever i Superligaen, sagde han og understregede, at Hobro går benhårdt efter tredjepladsen, selvom andre resultater også skal flaske sig.

Hobros træner var ligeledes en lettet herre efter 3-2-sejren kom i hus, og han glædede sig over, at mandskabets rutinerede kræfter trådte i karakter, da kampen for alvor balancerede mellem succes og fiasko:

- Det er klart, da det står 2-3, bliver det semi-panisk, og der synes jeg faktisk, at der var et par spillere (Yaw-ihle Amankwah og Jonas Brix-Damborg, red.), der trådte i karakter. Som de modne spillere de er, tog de fat og fik taget lidt luft ind og forsøgte klogt at holde fast i bolden i stedet for at parere i det uendelige. Det var rigtig stærkt at se! roste Peter Sørensen.

- Og det er klart, at vi har haft et par gange, hvor vi har fået ørene i maskinen i sidste sekund. Så at undgå netop det er skide-godt! Og hvis de havde udlignet til 3-3, havde det været helt forfærdeligt. Der er altid risiko for, at det især i de tætte kampe sætter sig mentalt. ’Går det nu galt igen?’ tænker man … Men i dag fik så klaret ærterne. Og vi er fri for at have noget negativt med i bagagen som tung ballast, tilføjede Hobro-træneren.

Hobros træner Peter Sørensen kigger på Vendsyssels træner Jens Berthel Askou i Superliga-kampen mellem Hobro IK og Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nu venter en altafgørende sidste runde i Gruppespillets Pulje 2, hvor tredjepladsen stadig er på spil:

- Randers er et godt hold, og de kan godt slå Vendsyssel, og så skal vi selv ordne AaB, og det tror vi selvfølgelig på, at vi kan! De har nemlig heller ikke været flyvende … Sidst var vi pisse uheldige her, hvor AaB scorede i tre minutters overtid på et hjørnespark, hvor vi ellers var foran 1-0. Det er langt fra umuligt … lød det fra Hammershøj-Mistrati.

- Men er du sindssyg mand, presset er skide stressende, og man går og har det i hovedet hele tiden … Både de her kampe, men også de kommende dueller. Det er skide hamrende stressende.

- Men det er ikke, fordi vi har hyret en mental coach … Vi snakker bare om det. Men lige meget, hvordan man vender og drejer det, så er det nervepirrende. Der er jo mange millioner på spil og folks job oppe på kontoret er også på spil, så man føler et stort ansvar for at præstere på banen og vinde kampene, så man ikke er skyld i at klubben rykker ned, sagde han.

- Peter (Sørensen, red.) er heldigvis god til at holde liv i drømmen om at nå tredjepladsen, og han giver os selvtillid. Han har været kanon at få ind, det må man bare sige, tilføjede Hammershøj-Mistrati.

Vendsyssels Francisco Junior ærgrer sig efter nederlaget i Superliga-kampen mellem Hobro IK og Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jonas Brix-Damborg var heller ikke sen til at deklarere sejren som en stor forløsning:

- Det var det! Vi ved godt, at der er mere end bare fodbold på spil her. Det er også meget mentalt på spil. Og det er det, der gør det spændende. Hvordan man reagerer på det. Det er i virkeligheden en god øvelse for os inden de kommende altafgørende kampe, vi skal ud i.

- Det er en kæmpe forløsning, at vi stadig har et – som I nok kalder det – naivt håb om, at vi kan nå den tredjeplads. Så længe den er i spil, går vi efter den. Og chancen for et ordentligt skud på fredag (mod AaB, red.), sagde Jonas Brix-Damborg efter kampen.

