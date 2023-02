Efter heftig kritik: AaB-direktør afviser

AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, afviser, at flere ledende spillere har været til møde med direktøren og udtrykt utilfredshed med cheftræner Erik Hamrén

Rent sportsligt har AaB haft en rædderlig sæson. I Superliga-tabellen er kun Lyngby dårligere.

Onsdag kunne Ekstra Bladet så fortælle, at flere kilder har fortalt om møder, hvorpå ledende AaB-spillere har luftet deres utilfredshed med cheftræneren over for administrerende direktør Thomas Bælum.

Den daglige træning er for dårlig, og spilsystemet er forkert. Sådan har kritikken fra spillerne lydt ifølge Ekstra Bladets kilder.

I et interview til Discovery afviser Thomas Bælum blankt at have holdt den slags møder.

- Jeg snakker hele tiden med spillere, og vi har en fodboldsnak, men jeg kan ikke genkende det, der stod i går (i Ekstra Bladets artikel, red.). Så det må jeg afvise, siger den administrerende direktør.

Har tillid til træneren

I 2008 vandt Erik Hamrén det danske mesterskab som AaB-træner.

I september vendte han så højst overraskende tilbage til den nordjyske klub efter fyringen af Lars Friis.

Thomas Bælum (th) har stadig tillid til cheftræner Erik Hamrén (tv). Foto: René Schütze

Siden er det kun blevet til én enkelt sejr i Superligaen, men Thomas Bælum afviser ligeledes, at klubben i øjeblikket bag kulissen arbejder på at finde en ny cheftræner.

- Jeg har tillid til hele staben. Jeg har tillid til Erik (Hamrén, red.). Jeg har tillid til spillerne, lyder det fra direktøren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thomas Bælum, som ikke har ønsket at udtale sig torsdag.

Næste opgave for AaB i Superligaen bliver en svær én af slagsen, når FCK venter i Parken på søndag.