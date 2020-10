Efter homo-tilråb: Spammes med regnbueflag

Et koordineret tiltag i homo-miljøet har resulteret i, at det vælter ind med kommentarer på Lyngby-angriber André Riels Instagram-profil

Lyngby Boldklubs André Riel har onsdag fået en del flere notifikationer fra Instagram, end han normalt gør.

I kølvandet på, at han erkendte, at han søndag råbte 'din fucking homo' til Stefan Gartenmann i overtiden af 2-2-opgøret mellem Lyngby og SønderjyskE, er det nemlig væltet ind med regnbueflag på angriberens Instagram-profil.

Kræver hård straf for homofobisk kommentar

Sådan her ser kommentarfeltet ud på Riels seneste foto.

Koordineret i homo-miljøet

Der er tale om et koordineret tiltag fra homo-miljøet, hvor der ifølge Ekstra Bladets oplysninger florerer en opfordring til, at man går ind og kommenterer med regnbueflag på André Riels opslag.

I skrivende stund har angriberens seneste billede modtaget 197 flag-kommentarer, men det er hans seneste mange billeder, der flyder over i kommentarer.

Også en række verificerede profiler, herunder aktivist Amalie Have og Louise Kjølsen, også kendt som Twerk Queen Louise, der begge har en stor følgerskare, har markeret sig på angriberens profil.

Takker for kommentarerne

Ekstra Bladet har været i dialog med André Riel, der ikke ønsker at udtale sig, men i sin story takker han for de alle beskeder og kommentarer, han har modtaget.

Skærmfoto af André Riels takke-story.

