Efter homosange: Kræver svar af minister

Kulturminister Mette Bock bliver nu en del af homofobisagen, der i øjeblikket stjæler overskrifterne i dansk fodbold.

Både OB- og Brøndby-fans har de seneste dage sunget homofobiske sange møntet på FCK's Viktor Fischer, og nu ønsker Enhedslisten at finde ud af, hvor stort homofobiproblemet er i Superligaen.

Partiets idrætsordfører, Søren Søndergaard, sendte allerede efter episoden i Odense søndag aften to spørgsmål til kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside.

Siden fulgte episoden i Farum mandag aften, hvor en gruppe Brøndby-tilhængere efter kampen mod FC Nordsjælland varmede op til det kommende derby med en homofobisk sang om Fischer.

Kulturminister Mette Bock er blevet bedt om at gøre rede for, hvor omfattende homofobiproblemet er i dansk fodbold. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019

Søren Søndergaard har bedt kulturministeren om to ting.

Bock skal indhente oplysninger fra DBU om, hvor ofte en kamp i Superligaen inden for de tre seneste år er blevet afbrudt eller et Superliga-hold efterfølgende er blevet idømt en sanktion, f.eks. i form af en økonomisk straf eller mistede point, for homofobiske eller racistiske tilråb fra tilskuerpladserne.

Desuden har Søndergaard bedt kulturministeren om at indhente oplysninger fra DBU om, i hvor mange tilfælde inden for de seneste tre år en dommer efter en Superliga-kamp har indberettet homofobiske eller racistiske tilråb fra tilskuerpladserne.

Også Socialdemokratiets idrætsordfører, Mogens Jensen, har stillet spørgsmål til ministeren.

Han beder hende indhente en kommentar fra DBU omkring sagerne og bede fodboldunionen redegøre for, hvordan organisationen vil sanktionere hændelserne.

Pan Idræt har anmeldt de homofobiske tilråb og sange til Fodboldens Disciplinærinstans.

Om den tager sagerne op, er endnu uvist, men DBU's disciplinære bestemmelser giver mulighed for at straffe en klub, hvis dens tilskuere fremkommer med tilråb om eksempelvis seksuelle præference.

Både Brøndby og OB og klubbernes respektive fanklubber har taget afstand for de homofobiske tilråb.

Rent juridisk vurderer advokat Peter Secher, at personerne, der sang de homofobiske sange, ikke er i fare for at blive straffet i det almindelige retssystem. Ifølge Secher vil bevisbyrden simpelthen være for vanskelig at løfte.

Det er i stedet deres klubber, der kan blive ramt, hvis Fodboldens Disciplinærinstans vælger at tage sagerne op.

