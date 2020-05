Efter kæmpedrop: Rent lykketræf

AARHUS (Ekstra Bladet): William Eskelinen har udviklet sig til en solid ankermand i AGF efter en shaky start.

Men uden talismanen Nicklas Backman foran sig i bagkæden havde AGF-keeperen visse problemer mod Randers FC. Det var ved at udvikle sig tragikomisk, da Simon Piesinger smaskede kuglen i nettet fra 40 meter, mens svenskerens udstrakte arm udviste lige så stor modstandskraft som en rød fluesmækker af blød plastic.

- Det var et rent lykketræf, som han lykkedes med. Det er jo sådan en bold, som jeg afværger 999 ud af 1000 gange til træning, sagde AGF-keeperen som dog erkendte, at han burde have gjort mere ved afslutningen.

- Den skal jeg kontrollere bedre med armen, sagde han og følte ikke at droppet prægede ham efterfølgende.

- Jeg har en god redning allerede minuttet efter, sagde William Eskelinen og roste den moral som AGF'erne viste i den vellykkede jagt på udligning.

- Vi viser stor karakter. For holdet gør det stor forskel, sagde han.

Under normale omstændigheder havde William Eskelinen formentlig været genstand for stor utilfredshed fra tribunen efter sit drop. Det slap han for i den præfabrikerede kulisse i Aarhus, hvor tilhængernes støttesange gjaldede konstant på en enerverende båndsløjfe over højttalerne.

- Jeg savner rigtig meget at spille for tilskuere. Jeg håber snart de kommer tilbage igen, sagde han samtidig med at han følte, at den kunstige kulisse var at foretrække fremfor stilhed på det coronatomme stadion.

- Det er et bedre alternativ til tavshed, mente han.

