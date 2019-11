Efter konflikt: Dumper prisen på Superliga-fodbold

Discovery vil med et tilbud om billig streaming lokke kunder til. - Det kan være et godt alternativ til de mange YouSee-kunder, der mister adgangen til vores kanaler 1. januar, siger direktør

Fra 1. januar er det slut med at se Discoverys kanaler, hvis du er YouSee-kunde.

De to selskaber har længe ligget i krig, og nu forsøger Discovery at lokke traditionelle tv-kunder til at skifte til streaming.

Slagtilbuddet er billige landskampe og opgør fra Superligaen.

Discovery har skudt en kampagne i gang for streamingplatformen Dplay, og det vil være muligt at få adgang til Discoverys 11 livekanaler for 99,95 kr. om måneden i det næste halve år.

- Dplay er i dag Nordens hurtigst voksende streamingtjeneste, og med vores Dplay Sport-kampagne ønsker vi blandt andet at gøre vores sportsrettigheder så synlige og tilgængelige for så mange danskere som muligt.

- Vi håber samtidig, at dette tilbud kan være et godt alternativ til de mange YouSee-kunder, der mister adgangen til vores kanaler 1. januar, siger Christian Kemp, der er direktør hos Discovery Networks Danmark.

Det er ikke kun nye kunder, der får glæde at tilbuddet. Eksisterende Dplay Sport-kunder får automatisk sat deres pris ned til 99,95 om måneden de næste seks måneder.

Normalprisen er 179 kr.

Sammen med Nordic Entertainment Group har Discovery Networks rettighederne til kampene i Superligaen. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Discovery og YouSee har de seneste måneder været på kollisionskurs.

Årsagen er, at YouSee tidligere på efteråret meldte ud, at de ikke længere ville have Discoverys kanaler - Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, 9'eren, Eurosport 1 og Eurosport 2 - som en del af deres faste tv-pakker.

I stedet ønskede YouSee, at interesserede kunder kunne tilføje kanalerne som en del af bland selv-løsninger.

Den var Discovery ikke med på. De to selskaber har ikke kunnet lave en aftale, og derfor forsvinder Discovery-kanalerne, når nytåret ringes ind - medmindre de på målstregen når til enighed.

En snarlig løsning på konflikten var noget, som Discovery Networks Danmark-direktør Christian Kemp ifølge journalist Kurt Strand åbnede op for i udsendelsen 'Mennesker og medier', der blev sendt tidligere fredag på P1.

Løsning på kabeltv-strid @YouSeeDK og Discovery Networks kan sagtens lade sig gøre inden nytår, siger networks-direktør Christian Kemp i #menneskerogmedier @p1radio #dkmedier — Kurt Strand (@IRLKurtStrand) November 15, 2019

Discovery har blandt meget andet rettigheder til landsholdets kvalifikationskampe, kampe fra Superligaen og Europa League samt OL.

Se også: City-stjernen overrasker efter fans' buhråb

Takker af efter 50 år i Bayern

Superligaen Indefra: Tidligere stjerne går agent-vejen

- Hvis ikke du bliver opereret, dør du

Brøndby-profil slemt skadet: Rammer hele familien