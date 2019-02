Efter kontroversiel udvisning: Superliga-træner vil have VAR

AC Horsens tabte et særdeles vigtigt skridt i kampen om top-6-pladserne, da det endte med et 1-2-nederlag til OB søndag eftermiddag.

Ti minutter inde i anden halvleg blev betingelserne svære for hjemmeholdet, da Horsens-midtbanespilleren Hallur Hansson blev udvist, da han forsøgte at filme sig til et frispark.

Horsens-træner Bo Henriksen var ikke enig i den dom, og efter kampen efterlyser han, at dommerne får hjælp til den slags beslutninger i fremtiden ved hjælp af det såkaldte VAR-system.

Her kan dommerne få videohjælp i bestemte situationer, eksempelvis omkring røde kort, som kan være svære at vurdere i kampens hede.

- VAR ville være godt for dommerne. Det ville være godt for alle. Kampen mod OB var på vippen, og så er det ærgerligt, at en forkert dommerkendelse kan ændre det hele. Så vi skal have det for alles skyld. Ikke mindst for dommernes.

- Vi kan kun prøve at sikre, at dommerne i fremtiden tager de rigtige valg, og derfor skal der selvfølgelig indføres VAR på et tidspunkt, så vi kan undgå de her situationer, siger Bo Henriksen.

Horsens-træneren mener, at situationen var bedrøvelig, da han synes, at Michael Tykgaard er en god dommer.

Dommer Michael Tykgaard ønskede ikke at snakke med den fremmødte presse efter kampen om det røde kort.

I OB-lejren ville man ikke forholde sig til det røde kort, da man endnu ikke havde set video af episoden, men OB-træner Jakob Michelsen er også tilhænger af videodommere i Superligaen.

- Hvis vi ikke tænker på økonomien bag, så tror jeg, at alle gerne vil have videodommere, og jeg synes, at det er en god idé.

- Det er også derfor, at de har det i VM og i Champions League. Det er den måde at opnå størst mulig retfærdighed på, siger Jakob Michelsen.

Divisionsforeningen har tidligere på måneden været sagt, at de håber, at VAR kan blive indført fra 2020/21-sæsonen.

Dommer Michael Tykgaard udviste Hallur Hansson, fordi han mente, at han forsøgte at filme sig et til et straffespark. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

