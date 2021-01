Efter massiv kritik: Nu bliver loven lavet om

Meget tyder på Arbejdernes Landsbank kan fortsætte som hovedsponsor i DBU – Folketingets erhvervsudvalg mødes mandag for at ændre kviklåns-loven

Den var reelt dødsdømt fra starten. Og nu står den stærkt kritiserede kviklåns-lov står til at blive lavet om.

Den fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen har mandag indkaldt de partier, der sidste sommer var med til at vedtage loven.

Det gælder samtlige partier i Folketinget minus Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Det uhensigtsmæssige i loven er, at banker i dag ikke må ses i sammenhæng – hverken på trøjer eller bandereklamer – med bettingselskaber.

- Jeg har også lyttet til de bekymringer, der har været i sportens verden. Derfor er det godt ministeren har taget initiativ til at se på loven igen.

Som loven er i dag må Arbejdernes Landsbank ikke ses i sammenhæng med Danske Spil. Begge er sponsorer for landsholdet. AL-aftalen har været på pause i efteråret. Nu skal en løsning på plads i Folketinget inden 15. februar, hvis banken skal fortsætte. Der er positive udsigter erhvervsministeren har indkaldt partierne bag loven til møde mandag. Foto: Lars Poulsen.

- Nu er det vigtigt vi får en aftale, som retter op på tingene oven på den kritik der har været, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav.

Hos Venstre siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen, at man ærgrer sig over, at loven blev vedtaget i sin nuværende form. Men han pointerer samtidig, at det det ikke er nogen skam at rette op på de fejl, man har begået.

- Det er min klare opfattelse, at vi på mødet mandag bliver enige om at ændre loven. Det var bestemt ikke hensigten fra starten at forhindre banker i at stå på samme trøjer som bettingselskaber.

- Til gengæld støtter vi stadig, at banker, der udbyder kviklån ikke skal have mulighed for at reklamere på tv, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Erhvervsministeriet kan ikke opklare for Ekstra Bladet om forligspartierne kan løse problemet helt og aldeles mandag – uden sagen havner i Folketinget.

Hvis den skal over Folketinget haster det. For Arbejdernes Landsbank har sat en deadline på 15. februar, hvor ændringer af loven skal være godkendt, hvis de skal fortsætte som hovedsponsor i DBU.

Hos Arbejdernes Landsbank glæder man sig over udsigten til, at den nuværende aftale om kviklån bliver ændret. Lige nu er bankens hovedsponsorat med DBU på pause.

Der skal være en løsning 15. februar ellers stopper Arbejdernes Landsbank som hovedsponsor for fodboldlandsholdet.

- Det er glædeligt, at man nu begynder at se alvoren i det her. Jeg håber, at mødet mandag bliver frugtbart, så vi får en hurtig løsning. Det handler om, at der skal være en fair mulighed for bankerne for at reklamere i sportens verden, siger Peter Froulund, der er kommunikations- og marketingdirektør i Arbejders Landsbank.

