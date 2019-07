Efter million-salg: AGF på rov hos Superliga-konkurrent

De mange millioner, AGF har modtaget for Jens Stage fra FCK, har nu fået lidt ben at gå på.

Superliga-klubben har hentet angriberen Nicklas Helenius i OB, og han har fået en tre-årig kontrakt.

Det bekræfter begge klubber.

- Vi har ledt efter en angriber med lidt andre kvaliteter, end dem vi allerede har i truppen nu.

- Helenius komplementerer og tilføjer nogen andre kompetencer og en anden stil, og dermed fuldender han vores angrebsgruppe med Patrick Mortensen og Alexander Ammitzbøll, siger sportschef i AGF Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Helenius fik sit gennembrud i Superligaen i 2010 for AaB. Han har siden scoret 63 mål i den bedste danske række, hvor han foruden AaB og OB også har repræsenteret Silkeborg IF.

I 2013 blev han købt af Aston Villa, men opholdet i Premier League-klubben blev aldrig en succes, og efter et år blev han lejet ud til AaB, der efterfølgende hentede han tilbage til Danmark på en permanent aftale.

I 2016 skiftede han til SC Paderborn i den andenbedste tyske række på et lejeophold, inden han senere samme år kom til Silkeborg IF.

I 2017 blev han købt af OB, men har den seneste sæson ikke fået så meget spilletid i klubben.

- Hverken vi eller Nicklas var tilfredse med den mængde spilletid, Nicklas fik i sidste sæson, og der har ikke været tegn på, at det ville blive anderledes i den kommende sæson, siger sportsdirektør i OB Jesper Hansen til hjemmesiden.

- Der har været interesse for ham fra flere sider, og derfor har vi ikke villet stå i vejen for, at Nicklas kan komme et sted hen, hvor han forhåbentlig kan få den mængde spilletid, han ønsker, siger han.

Også Helenius selv er tilfreds med skiftet.

- Da jeg først hørte om AGF's interesse, var jeg slet ikke i tvivl om, at det ville jeg rigtig gerne. Det er en kæmpe klub, og det har altid været fedt at spille i Ceres Park som modstander.

- Det glæder jeg mig til nu at gøre som AGF'er, siger Helenius til AGF's hjemmeside.

Han støder til AGF-truppen mandag.

