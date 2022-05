Efter nedsmeltning: Der var ingen energi

Vejle Boldklub havde alletiders mulighed for at hale ind på AGF i tabellen, da aarhusianerne tabte 0-1 til OB.

Men da Vejle samtidig led et knusende 0-3-nederlag hjemme mod Sønderjyske, har vejlenserne fortsat seks point op til overlevelse.

Vejle-træner Ivan Prelec savnede først og fremmest energi fra sine tropper i den vigtige overlevelseskamp.

- Vi missede vores chance. Matematisk er vi stadig i live, og jeg kommer aldrig til at sige, at det er umuligt, men vi er meget bagud nu.

- Vi fortjente ikke et bedre resultat i dag (søndag, red.). Det var en virkelig dårlig præstation. Det var den værst tænkelige kamp. Vi kan ikke tale om individuelle spillere, vi kan ikke tale om system. Vi fejlede som et hold.

- I situationer som denne er det altid trænerens ansvar, og jeg påtager mig det fulde ansvar.

- Som hold var vi udtømte. Der var ingen energi overhovedet. Vi er ikke et hold, der kan klare os på individuel kvalitet. Vi skal arbejde hårdt som et hold på banen, og det lykkedes ikke. Vi kunne spille 180 minutter, og resultatet ville være det samme, siger Ivan Prelec.

Ivan Prelec. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle-backen Tobias Mølgaard er lige så skuffet som sin træner. Med seks point op til AGF og blot fire kampe tilbage ser det efterhånden svært ud.

- Der er ikke råd til så mange kiksere mere. Man skal ikke være sportspsykolog for at finde ud af, at det var et hårdt nederlag holdet fik mod Sønderjyske.

- Vi udnyttede ikke vores gode perioder, og jeg synes faktisk, at vi havde rigtig mange chancer. Vi døede lige så stille hen, da vi ikke scorede på dem og kom bagud, siger Tobias Mølgaard.

Oven på kampen er Sønderjyske fortsat nummer 12 i Superligaen med to point op til Vejle. Midterforsvareren Stefan Gartenmann mener, at sejren kan hjælpe på holdets selvforståelse.

- Der er ingen tvivl om, at vi ikke har fået skrabet nok point sammen, men resultatet viser, at vi er berettiget til at spille Superliga, siger han.