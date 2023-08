Efter pragtpræstation: - Jeg vil ikke tale om det

Tak.

Det er sådan alle FCK's spillere bør tage imod Kamil Grabara, når han træder ind i omklædningsrummet efter dagens fænomenale kamp - og i det næste lange stykke tid for den sags skyld.

For den polske målmand var som Spider-Man i buret på en aften, hvor nærmest samtlige af de resterende FCK-spillere sjuskede rundt med bolden.

Grabara redder Asger Sørensens forsøg fra pletten. Foto: Katerina Sulova/Ritzau Scanpix

Hans redninger kan vise sig at være vanvittig mange millioner værd. For selv om der gik tre kasser ind bag ham, så kunne det nemt have været det dobbelte.

- Det var virkelig svært. Men jeg forventede mere fra os, specielt da vi kom foran. Vi skulle have kapitaliseret på vores muligheder. Jeg synes, de skabte for meget imod os, siger Kamil Grabara efter kampen til Ekstra Bladet.

- Det første mål, vi lukkede ind, var uacceptabelt. Men efter det synes jeg, kampen blev vildt. Kudos til alle spillerne. Vi giver aldrig op. Jeg vil aldrig lukke tre mål ind, men det er måske fair, når de skabte så mange chancer.

Se alle højdepunkterne fra Sparta-FCK her - det var en vild kamp!!!

I næste runde venter de polske mestre fra Ramow Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Nyder hvert minut

Og det er med at få sendt takketalerne af sted, for efter i dag er den i forvejen store interesse for Grabara kun blevet endnu større.

Kamil Grabara er efterspurgt på den store, europæiske fodboldscene. Som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, så er han blandt andet topprioritet hos Wolfsburg fra den tyske Bundesliga, mens også mægtige Bayern Múnchen har meldt sig på banen.

Men hvad tænker han selv?

- Lige nu vil jeg ikke tale om andet end denne klub (FCK, red.). Jeg nyder hvert minut i trøjerne, og til alle FCK-fansene, der prøver at sige, at jeg ikke har mere at vise her i FCK, så håber jeg, I kan se, hvad det betyder for mig at spille her.

Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Lejes tilbage?

Og hvis ikke FCK's fans nu er overbeviste, så er hans holdkammerater i hvert fald.

Nicolai Boilesen lægger ikke skjul på, hvad han synes.

- Vi kan altid skabe de chancer, der skal til. Og når vi kommer i straffe, har vi en målmand, jeg gerne vil kalde verdensklasse. Kan han ikke købes og så lejes tilbage, siger han til Ekstra Bladet efter kampen.

Takket være især Grabara betyder det nu, at det er de polske mestre Raków, der venter i den afgørende kvalifikationsrunde.

Det er to kampe, hvor FCK står med rigtig gode muligheder for at indløse billet til Champions League for sjette gang.

Og det vil åbne døren til drømmeland, en kæmpe opjustering til fondsbørsen, fordi der venter mindst 250 mio. kr.

