Efter pyro-skandale: Fan straffes hårdt

Klubben er blevet straffet. Fansene er kollektivt blevet straffet. Og nu er der igen nyt.

For personen, der affyrede pyroteknik mod banen under F.C. Københavns udekamp mod Sparta Prag, har meldt sig selv, og vedkommende vil nu blive tildelt en længerevarende karantæne fra alle FCKs kampe.

Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

'Vi er tilfredse med, at personen er identificeret, men vi leder fortsat efter flere af dem, der affyrede pyroteknik under kampen i Prag, for det var ikke alene det, der ramte banen, der var problematisk,' fortæller direktør Jacob Lauesen til klubbens hjemmeside og uddyber:

'Vi må gøre det glasklart for alle og igen understrege alvoren omkring, at den sanktion var forventelig, og at klubben har en meget stor risiko for flere af den type sanktioner, hvor vi skal spille kampe delvist eller helt uden tilskuere, hvis adfærden fortsætter.'

Annonce:

Skidt situation

FCK-spillerne er lige nu i Polen for at jagte den eftertragtede billet til Champions League-gruppespillet, hvor de tirsdag møder Raków Częstochowa i den første af to kampe.

Men fordi der blev brugt pyroteknik på FCK's udebaneafsnit under kampen mod Sparta Prag, og fordi klubben i forvejen havde en betinget dom fra kampen mod Dortmund i sidste sæson, bliver tirsdagens kamp uden danske fans.

Fans reagerer på FCK-straf: 'Tager skarpt afstand'

'Vi har fået en straf, der betyder, at vi ikke kan have egne fans med til en meget vigtig europæisk kamp. Det er vi selvfølgelig kede af på vegne af klubben, holdet og de fans, der overholder reglerne, men ikke får mulighed for at støtte holdet på stadion,' lyder det samtidig fra direktøren.

Må ikke ske igen

Klubben vil nu se på nye tiltag for at undgå gentagelser,

'Et af de områder, vi nu vil undersøge, er personligt erstatningsansvar, så personer, der påfører klubben markante økonomiske tab, kan blive holdt personligt ansvarlige,'

F.C. København møder Raków Częstochowa i Polen på tirsdag, mens der er returkamp onsdag i næste uge i København.