Efter Randers-vrede: Ungt talent skifter til FCK

Der var dårlig stemning, da Alexander Simmelhack i slutningen af juni valgte at forlade Randers FC.

Den 16-årige angriber havde indgået en aftale med kronjyderne om, at han kunne skifte væk, hvis han rent socialt ikke følte sig tilpas i Jylland efter skiftet fra Roskilde. Ifølge Randers FC-sportsdirektør Søren Pedersen var det dog af sportslige årsager, at Simmelhack valgte at forlade den jyske klub.

Og lørdag er Alexander Simmelhack så blevet præsenteret i FC København, hvor U17-landsholdsspilleren har indgået en treårig aftale. Det bekræfter FC København på klubbens hjemmeside. Alexander Simmelhack skal spille for FC Københavns U19-hold.

Annonce:

- Vi anser Alexander som et markant talent, der har taget store skridt frem, siden han skiftede fra Roskilde til Randers. I Randers har han også allerede vist sig frem på seniorniveau, så vi ser meget frem til at få ham i folden, så vi sammen kan optimere hans udvikling yderligere, siger Mikkel Køhler, der er Head of Recruitment på FCK Talent.

Læs også: Drama om dansk stortalent: FCK hapser angriber i Randers

- Hans profil passer rigtig godt ind i vores tilgang om at tiltrække de nordiske toptalenter, så da muligheden opstod efter hans stop i Randers, tog vi en god snak med ham og hans familie, og nu er vi så blevet enige om en aftale.

Alexander Simmelhack glæder sig også selv over skiftet.

- Jeg glæder mig meget til at komme tilbage til Sjælland og min familie. FCK har nogle virkeligt stærke talenthold, og de har også vist, at de er klar til at give unge spillere chancen på førsteholdet, hvis de er gode nok, siger Simmelhack således.

- Først gælder det om at suge en masse til mig på U19-holdet, hvor jeg bliver en del af et meget ambitiøst setup med nogle dygtige trænere og medspillere. Det ser jeg meget frem til.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Ekstra Tour: 13. etape: Overlegen Mads P. smadrede de andre - med Carsten Ritter