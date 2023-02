Efter slagsmål: Slimane bryder tavsheden

Det er gået stærkt, siden holdkammeraterne Anis Ben Slimane og Mathias Greve røg i totterne på hinanden til Brøndby-træning i tirsdags.

Måske også for stærkt.

Det mener i hvert fald Slimane selv, der nu for første gang melder ud om sagen i et opslag på Instagram. Her skriver han, at han mener, dækningen af episoden har været mangelfuld og i flere tilfælde har udlagt direkte forkerte oplysninger.

'Ikke desto mindre er det udlægninger, som mange medier og mennesker ukritisk har lagt til grund og spredt, hvilket blandt andet har medført, at min familie og jeg har modtaget usmagelige hadbeskeder af truende, racistisk og chikanerende karakter', skriver Slimane.

'At min familie skal stå på mål for hadbeskeder, bliver jeg nødt til at reagere på, da jeg har familien nært'.

Fredag blev det offentliggjort, at Københavns Vestegns Politi har besluttet ikke at rejse sigtelse mod hverken Slimane eller Mathias Greve.

'Det håber jeg giver stof til eftertanke og anledning til dårlig smag i munden hos alle de mennesker og medier, der har benyttet episoden til at sætte mig i dårligt lys ved at portrættere episoden og mig, som noget den og jeg ikke er', skriver Slimane om politiets beslutning.

'Jeg ved hvad jeg har gjort og hvad min andel har været i episoden. Jeg er vant til modstand, men ret skal altid være ret'.

Søndag møder Brøndby Horsens i Superligaen, og her har fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortalt, at både Anis Ben Slimane og Mathias Greve er i spil til kampen.