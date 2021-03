Efter sportschef-skandale i AGF: Fire løsninger tegner sig

Samtlige overvejelser er flået af bordet, efter Hans Jørgen Haysens ansættelse i AGF blev smadret af en krænkelsessag fra SønderjyskE-tiden. De Hvi'e skal finde en ny løsning i et felt af vragede kandidater, mens alternative løsninger presser sig på

For abonnenter

Midt i medaljejagten er AGF sendt til tælling grundet den kuldsejlede ansættelse af Hans Jørgen Haysen som sportschef.

Klubben er presset til at finde en kvik løsning i en situation, hvor det er let at fejle.