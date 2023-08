Efter stadion-tvivl: Massiv hoppe-forvirring

De lokale fans glæder sig over udsigten til Superliga-bold i Hvidovre, men forholdene kunne være bedre

Søndagens Superliga-opgør mellem Hvidovre IF og AGF bliver afviklet på Hvidovre Stadion, der er blevet klar til tiden, men der må ikke hoppes på udebaneafsnittet. Eller må der?

Da sidste sæson sluttede i 1. division, lød champagnepropperne på Pro Ventilations Arena i Hvidovre IF.

Midt i fejringen tog Superliga-forberedelserne sine spæde skridt i Hvidovre IF, for stadionet, klubben lejer af Hvidovre Kommune, var slet ikke gearet til Superliga-bold.

Og det var stadionet heller ikke, da Superligaen startede 21. juli.

Hvidovre IF har været nødsaget til at knokle bagdelen ud bukserne for at få stadionet klar til først hjemmebanekamp. Foto: Jonathan Damslund

Derfor har kampforberedelserne til den nybagte Superligaklubs første hjemmebanekamp mod AGF ikke kun været af den taktiske slags. Nej, der er blevet arbejdet på højtryk i Hvidovre for at få Pro Ventilations Arena Superliga-klar til 6. august.

Ifølge den administrerende direktør i Hvidovre Fodbold, Bo Tue Knudsen, har arbejdet båret frugt.

- Alt er klar og godkendt til kampstart. Alt det, som man normalt skal bruge 3-4 måneder på, har vi skabt på halvanden måned, siden vi rykkede op, fortæller Bo Tue Knudsen til Ekstra Bladet.

- Lige nu render der en masse forvirrede mennesker rundt for at få de sidste ting på plads, men vi er sgu klar.

Forvirring til det sidste

Heldigvis blev Hvidovres første to kampe arrangeret således, at de skulle spille møde FC Midtjylland og Randers FC på udebane, hvilket gav to ugers pusterum til stadionklargørelsen. Men frem mod AGF-kampen har der alligevel simret lidt forvirring om udebaneafsnittet, der består af tre mobiltribuner.

Hvidovre Stadion, der også går under navnet Pro Ventilations Arena, står ifølge adm. direktør Bo Tue Knudsen klar til AGF-kampen. Foto:Jonathan Damslund

Først blev billetsalget lukket, for så at blive åbnet igen. Til stor forbavselse for flere tilrejsende AGF-fans, der undrede sig, om der mon var udsolgt på afsnittet.

- Vi stoppede lige billetsalget her den anden dag, men det er åbnet igen, fordi vi skulle være sikre på nogle ting, forklarer Bo Tue Knudsen til Ekstra Bladet.

- Men der er blevet nikket til, at der kan være de tilskuere, der skal være.

Må der hoppes?

Forvirringen stopper dog ikke der, for det er nemlig lidt uklart for de tilrejsende AGF-fans, om de må hoppe på de opstillede mobiltribuner under søndagens opgør.

Først lød meldingen nemlig fra Hvidovre IF i en servicemeddelse, at mobiltribunerne 'kun er sidde-tribuner'.

'Ved hop på mobiltribunerne vil de blive lukket for publikum, og der vil kun være mulighed for ståpladser på jordplan,' skriver de blandt andet.

Men over for Ritzau præciserer Bo Tue Knudsen nu den udmelding, fordi han godt kan se, at den kan misforstås. Han understreger, at man i hvert fald gerne må stå op på mobiltribunerne.

- I princippet må man også gerne hoppe på dem. De er fuldt ud godkendt til det. Men vi har af sikkerhedsmæssige årsager vurderet, at det kan være en meget stor belastning, hvis 300 mennesker laver koordinerede hop.

- Det er jo ikke fordi, at det braser sammen eller noget. Det er mere en sikkerheds-, sikkerheds-, sikkerhedsting fra vores side, så alle har en god fornemmelse i maven, lyder den tvetydige melding fra Hvidovre-chef Bo Tue Knudsen.