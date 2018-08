Efter stjerne-bud: Brøndby gør tykt grin med FC Midtjylland

På søndag møder Brøndby og FC Midtjylland hinanden for første gang, siden guldet gled Brøndby af hænde i sidste sæson og endte på Heden.

Det er i sig selv nok til at skabe en ganske hed optakt.

Men mandag blev der smidt endnu mere brænde på bålet, da Ekstra Bladet kunne fortælle, at midtjyderne havde smidt et bud, man på Vestegnen betragtede som 'latterligt', af sted på Brøndbys stjerne Simon Tibbling. Det bud vil mestrene forsøge at forbedre frem mod transfervinduets lukning på fredag.

Se også: Stort transferdrama: FCM vil kapre Brøndby-stjerne

Derfor er det nærliggende at tænke, at det er netop det, der har fået Brøndby til tasterne på de sociale medier. Her modtager FC Midtjylland nemlig en kontant kindhest i optakten til kampen i weekenden.

Vi har midlertidigt suspenderet billetsalget til udebaneafsnittet til kampen mod @fcmidtjylland på søndag. Der er solgt usædvanligt mange billetter til afsnittet, og vi vil gerne være sikre på, at alle 14 solgte billetter nu også havner i hænderne på personer fra deres fanbase — Brøndby IF (@BrondbyIF) August 28, 2018

For at forstå Brøndbys drilske skyts skal man tilbage til FC Midtjyllands Champions League-kvalifikationskamp mod Astana i juli. Her havde midtjyderne åbnet for gratis adgang, som skulle bookes på nettet. Men man lukkede billetsalget, da man mente, Brøndbys fans havde en finger med i spillet, så de midtjyske fans ikke kunne få fat i billetterne.

- Der var pludseligt mistænkeligt mange fra Brøndby, der sikrede sig billetter til kampen. Vi valgte derfor at lukke ned for billetsalget til kampen online, sagde FCM-marketingchef, Morten Andreasen, dengang til aoh.dk.

Men det viste sig senere, at Brøndby-fans absolut intet havde med sagen at gøre, og beskyldningerne fik sindene i kog på Vestegnen.

Og med de seneste dages udvikling i forholdet mellem de to klubber må man så sandelig konstatere, at der er lagt op til et brag på søndag.

Se også: Stig Tøfting om bud på Brøndby-profilen: Det er jo latterligt

Se også: Superliga-klubber risikerer straf: - Vi har noteret episoderne

Se også: Heldige Brøndby halter, hoster og hakker