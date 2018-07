Efter stjerne-salg: Her er Brøndbys skjulte milliongevinst

I sidste uge solgte Brøndby klubbens store midtbaneprofil Christian Nørgaard til italienske Fiorentina.

Sølvvinderne meldte selv ud i en selskabsmeddelelse, at man har modtaget cirka 26 millioner kroner for danskeren med mulighed for, at prisen kan stige som led i den bonusordning, der er aftalt med italienerne.



Ekstra Bladet kan nu løfte sløret for, hvor mange mulige millioner Brøndby har i sigte.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kan de pågældende bonusser for Nørgaard løbe op i yderligere 24 millioner kroner, så salget af Nørgaard potentielt samlet set kan blive 50 millioner kroner værd.

Efter salget af Brøndby-profilen var flere af klubbens fans på banen med undren over salgsprisen, da man mente, at midtbanemanden burde være mere værd. Og det kan han stadig nå at blive.

Men meget skal dog gå Brøndby og Nørgaards vej, hvis samtlige bonus-millioner skal lande hos klubben på Vestegnen, lyder forklaringen fra Ekstra Bladets kilder. Det kommer helt og aldeles an på Nørgaards udvikling i Fiorentina samt den italienske klubs fremtidige succes. Mange ting skal gå den rigtige vej, hvis alle penge skal hives hjem.

Dog er der fine muligheder for, at der kan komme flere millioner i klubkassen end de 26 millioner, der allerede er landet. Det fortalte sportsdirektør Troels Bech også efter kampen mod Vejle. Her understregede han, at han ville blive overrasket, hvis den samlede pris på Nørgaard ikke ville komme til at overstige 30 millioner kroner. Og muligvis mere end det.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, har Brøndby desuden sikret sig en videresalgsklausul på 15 procent, der også kan indbringe potentielle millioner i fremtiden.

I øjeblikket er Brøndby på aktiv jagt efter en Nørgaard-erstatning.

- Vi skal finde den ene spiller, der gør andre bedre, men vi finder ikke en bold-erobrer som Christian – fra begyndelsen. Han var det heller ikke fra start, han skulle lære en masse ting om gode afleveringer og om at være leder. Lasse Vigen kan også slå afleveringerne og vinde dueller, men han skal også være i stand til at overbevise de andre om, at hvis de ikke gør deres arbejde, så bliver han virkeligt, virkeligt vred. Det var det, Chris var virkeligt god til, sagde Troels Bech søndag omkring jagten på en ny midtbaneprofil.

Christian Nørgaard kom til Brøndby i 2013, og han nåede fem år i klubben, hvor han især i de sidste to sæsoner under Alexander Zorniger udviklede sig til at blive en af banens bedste.

Danskeren har underskrevet en fire-årig kontrakt med Fiorentina, hvor han tjener i omegnen af 12 millioner kroner om året.

