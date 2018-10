Efter store bøllebank: Bundprop rejste sig

Trods store bøllebank i de seneste kampe har bundproppen Hobro fået rejst sig igen.

Der er fortsat liv i det skadesplagede hjemmehold, som fik hevet en fortjent 3-2 sejr hjem mod knejterne fra FCN.

Ikke nok med det.

Hjemmeholdet viste stor moral og slog to gange tilbage, efter at gæsterne ellers havde fået udlignet og bragt balance i regnskabet.

Det var Hobros dyreste indkøb, Quincy Antipas, som satte bundholdet på sejrskurs med to mål.

Da han var humpet ud med godt et kvarter tilbage, gjorde nordmanden Julian Kristoffersen arbejdet færdig.

Derfor kunne Hobro juble for første gang i næsten to måneder over den kun anden sejr i denne sæson.

Selv om hjemmeholdet undervejs måtte sige farvel til en heroisk kæmpende forsvarsgeneral, Rasmus Minor modstod Hobro et ellers stort FCN's pres for at få det ene point med hjem fra et sted, hvor gæsterne også i sidste sæson havde det svært med to nederlag.

Før Quincy Antipas slog til to gange, var han tæt på at blive hevet ud.

Den 34 årige angriber med X-factor startede bogstaveligt talt kampen som en pose jord.

Intet var lykkedes for ham, og før der var gået et kvarter, blev angriberen Sebastian Grønning sendt til opvarmning.

Det var et signal, som Quincy Antipas forstod, og han svarede igen med to mål inden pausen.

Ind i mellem udlignede Mikkel Rygaard på et frispark sendt ind fra små 30 meter.

Mikkel Rygaard udlignede på et fremragende frispark. Foto: Ritzau/Scanpix

Det var også ud til pointdeling, da Karlo Bartolec udlignede med et kvarter tilbage.

Sejrsmålet faldt, da de godt 1300 tilskuere var ved at indstille sig på uafgjort.

Vito Mistrati lagde bolden perfekt ind i panden på Julian Kristoffersen, som fornemt udnyttede sine godt to meter til at heade sejren hjem til bundholdet Hobro, som dog fortsat halser bagefter det store midterfelt, men fik minimeret afstanden.

Hobro kunne fejre deres første sejr i to måneder. Foto: Ritzau Scanpix

