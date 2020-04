Efter træningsbommert: AGF og Randers kan få økonomisk smæk

Lokalaviserne Randers Amts Avis og Århus Stiftstidende kunne tidligere på ugen afsløre, at en gruppe spillere i henholdsvis Randers FC og AGF i flere omgange har opholdt sig på klubbernes respektive træningsbaner med støvlerne bundet og en bold for fødderne. Og det må de ikke.

Begge klubber har hjemsendt spillerne med støtte fra den trepartsordning, regeringen har vedtaget sammen med arbejdsmarkedets parter, og som betyder, at de kan få dækket en del af lønomkostningerne af staten. Et krav i forbindelse med hjælpepakken er dog, at ansatte ikke må arbejde under hjemsendelsen.

Derfor kan det få konsekvenser for både Randers FC og AGF, at en gruppe spillere ikke har kunnet modstå fristelsen.

I en mail til tipsbladet.dk oplyser pressetjenesten i Erhvervsministeriet, at den offfentlige støtte kan bortfalde, hvis det konstateres, at ansatte, der er hjemsendte, har forbudt sig mod reglerne.

- Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden senest seks måneder efter ophøret af perioden, hvor der modtages lønkompensation, indsender dokumentation om fx antallet af hjemsendte ansatte og den faktiske periode, hvor de er hjemsendt til Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen skal ledsages af en attestation fra en faglig repræsentant i virksomheden om, at de pågældende ansatte har været hjemsendt uden arbejde.

- Er der ikke en faglig repræsentation i virksomheden, har de relevante faglige organisationer mulighed for at gøre indsigelse til afrapporteringen. Hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingerne har ændret sig væsentligt, kan Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af kompensationen.

- Under hjemsendelsesperioden har virksomheden mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde, hvis der opstår særlige, uforudsete behov. Virksomheden skal efterfølgende indrapportere, at de indkaldte medarbejdere ikke har været hjemsendt i hele perioden og tilbagebetalekompensation for de dage, hvor de er kaldt tilbage på arbejde, skriver pressetjenesten.

Hvad er mulighederne i sådan en sag? Undersøger Erhvervsstyrelsen en sag, når medierne afdækker historien om den træning, der foregår?

- Der arbejdes på en kontrolpakke, som skal give bedre mulighed for at efterprøve, om virksomheder lever op til kriterierne, når de modtager kompensation fra de forskellige ordninger, som styrelsen administrerer. Erhvervsstyrelsen er herudover i dialog med arbejdsmarkedets parter om den konkrete udformning af indgivelse af attester fra de faglige repræsentanter på arbejdspladserne og indsigelser fra relevante faglige organisationer på virksomheder uden faglige repræsentanter.

AGF under træningsopholdet i Portugal, hvor hjemsendelse af spillere lå langt ude i femtiden. Foto: Mikkel Tariq Khan

Er der udsigt til kollektiv afstraffelse for hele klubben, eller vil det kun være de spillere, der har arbejdet/trænet uretmæssigt, der evt. bliver berørt?

- I ordningen for lønkompensation er det virksomheden, der modtager kompensationen mod, at den udbetaler medarbejdernes løn. Såfremt Erhvervsstyrelsen i den efterfølgende kontrol finder, at forudsætningerne for udbetalingerne har ændret sig væsentligt, kan den træffe afgørelse om, at virksomheden helt eller delvist skal tilbagebetale kompensationen. Det vil blandt andet indgå i vurderingen, om virksomheden har haft indflydelse

Både AGF og Randers FC har bedyret, at træningen er sket i privat regi og altså ikke i arbejdsøjemed. Søren Pedersen, der er direktør i Randers FC, fastslog desuden over for Randers Amts Avis, at træningen er foregået på kommunale baner.

Det er dog uden betydning, lyder det fra Erhvervsstyrelsen.

- Om træningsbanen er kommunal eller ejet af klubben er i forhold til lønkompensation ikke afgørende. Det afgørende er, om det er medarbejdernes normale arbejdsplads, oplyser pressetjenesten.

Spillerne i Randers FC har været hjemsendte i præcis en måned, mens AGF sendte spillerne hjem 10. april.

