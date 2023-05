Efter triumf: Marcondes håner rivalen

- Den, der ler sidst, ler bedst.

Sådan lød det blandt andet fra en tilfreds Emilano Marcondes, der efter FC Nordsjællands 3-2-sejr over FC København mandag aften ikke kunne dy sig for at stikke til københavnerne.

Særligt FCK's Kamil Grabara fik en lille stikpille med på vejen til sidst i opgøret, da han tilbød den polske målmand sit pandebånd.

- Jeg synes da lige, at han skulle have et pandebånd med på vejen. Det havde trykket godt på mit hoved i lang tid, så det var dejligt at få det af efter kampen, sagde Marcondes, der dermed svarede igen, efter Kamil Grabara fredag gik på Twitter for at drille FCN-stjernen.

- Fjern dit pandebånd, der er for meget tryk på hjernen, skrev han på det sociale medie.

Nu er det Marcondes, der smiler.

- Jeg tror faktisk gerne, han ville have det. Men spøg til side. Jeg kunne let komme tilbage og give ham noget igen med hans maske og sådan noget, men det ville være alt for let at gøre.

- Nu har de tabt i dag, og jeg ved, de ærgrer sig over det, så jeg har ikke yderligere om det, sagde Marcondes.

Emiliano Marcondes var ét stort smil under opvarmningen, hvor han fik FCK-fansene på nakken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Grabara: Fair play

En tydeligt skuffet Kamil Grabara havde efter nederlaget ikke den store lyst til at fortsætte den lille krig med FC Nordsjællands krøllede midtbanespiller.

- Der var en episode til sidst i opgøret, hvor du havde en diskussion med Emiliano Marcondes. Hvad sagde du til ham?

- Hvad er essensen af det spørgsmål?

- Det så ud til, at Emiliano prøvede at aflevere noget til dig?

- Altså ... Fair play. FC Nordsjælland var bedst i dag, og de har retten til at snakke. Det er sådan, det er, lød det fra Kamil Grabara.

FC Nordsjælland brød ud i stor jubel efter mandagens sejr, der betyder, at de nu igen fører Superligaen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Find på noget nyt

Også FCK-fansene var efter Emiliano Marcondes, der i første halvleg valgte at træde ind på banen i forbindelse med sin opvarmning ude på sidelinjen.

Det fik de medrejsende FCK-fans til at råbe efter FCN-stjernen.

- Jeg ved ikke, om de ikke kunne lide, at jeg løb inde på banen. Banen er lidt blødere derinde, så det var derfor, jeg altid gør det for min fod. Men det var da fedt, at der var mange, der råbte mit navn, sagde Marcondes, der også kunne høre en særlig sang, mens han stod tæt på udebaneafsnittet.

'Du er for dårlig til Brentford', lød det igen og igen fra de 1200 FCK-fans med henvisning til Premier League-klubben, som Marcondes tidligere har optrådt for.

- Den har jeg hørt før. De må finde på noget nyt. Den har jeg hørt mange gange før.

- Det er altid rart at at komme tilbage, når der er nogen, der har prøvet at få dig ned med nakken. De har prøvet at svine én til, men den, der ler sidst, ler bedst. Nu har vi slået dem flere gange, end de har slået os, så det er os, der har den interne overhånd.

3-2-resultatet betyder, at FC Nordsjælland overhaler FC København og nu fører Superligaen med et enkelt point ned til Jacob Neestrups mandskab med fire runder tilbage.