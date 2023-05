Efter voldsomme scener: Minister vil se på at udelukke udebanefans

Justitsminister Peter Hummelgaard er villig til at give politiet mulighed for at udelukke udebanefans til højrisikokampe

For første gang siden 7. august var der igen udebanefans til et derby, da Brøndby tog imod FC København i Superligaen søndag.

Men det er ikke ensbetydende med, at det bliver normalen fremover.

Justitsminister Peter Hummelgaard er villig til at se på udelukkelse af udebanefans som et middel til at stoppe fodboldvolden. Foto: Emil Agerskov

Efter det voldsomme sammenstød mellem Brøndby- og FCK-fans, der udspillede sig på Glostrup Station dagen før derbyet, er Justitsminister Peter Hummelgaard (S) villig til at drøfte med retsudvalget, om politiet fremover skal have mulighed for at udelukke udebanefans i forbindelse med højrisikokampe.

I februar blev Folketingets Retsudvalg enige om en ny hooliganpakke. I forbindelse med forhandlingerne om hooliganpakken var forslaget om at udelukke udebanefans på bordet, men det endte ikke med at blive en del af lovforslaget.

Men tiltaget vil blive taget op i udvalget igen.

Annonce:

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, hvis der ikke kan være udebanefans på stadions. For de få skal ikke ødelægge det for de mange, der godt kan finde ud af at gå til fodbold.

- Men hvis vi ser scener, som dem vi var vidne til på Glostrup Station forleden, så jeg er villig til at drøfte det tiltag videre med partierne bag aftalen og med fodboldens aktører, siger Peter Hummelgaard til Ekstra Bladet.

Konservatives retsordfører Mai Mercado er åben for at give politiet hjemmel til at udelukke fans. Foto: Jonas Olufson

Partier enige

Flere af Folketingets partier er heller ikke afvisende over for, at det kan blive nødvendigt at udelukke udebanefans.

- Der er ikke nogen skridt, vi ikke gerne tager drøftelsen af. Jeg er simpelthen så træt af, at almindelige familier ikke kan tage ud og se en fodboldkamp, uden at der er sådan nogle idioter, der ødelægger det for alle andre, siger Konservatives retsordfører Mai Mercado.

Når udebanefans har været udelukket fra derbys i den seneste tid, har det været Divisionsforeningens beslutning.

Man må evaluere på de seneste derbyer, før man tager en beslutning om at udelukke udebanefans, mener Enhedslistens retsordfører Rosa Lund. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, mener, at man først bør evaluere på de kampe, før man giver politiet hjemmel til at tage beslutningen. Men hun udelukker heller ikke at gå det skridt for at stoppe fodboldvolden.

- Det synes jeg ville være fint. Eller jeg ved ikke, om det ville være fint, men det ødelægger det fandeme for alle, at dem, der laver vold til fodboldkampe, ikke kan opføre sig ordentligt, siger hun.

Preben Bang Henriksen (V) mener, at udelukkelse af udebanefans kan være et nødvendigt middel i enkeltstående tilfælde. Foto: Aleksander Klug

I Venstre er man lidt mere tilbageholdende.

- Det lyder voldsomt. Så skal situationen i hvert fald eskalere ualmindelig meget. Men det kommer an på den aktuelle situation.

- Man kan jo også lukke Rebild-festen og Jomfru Ane Gade, og så var der sikkert også sparet nogle politibetjente på den konto. Men hvis det er 100 procent sikkert, at der er ballade i et omfang, som kræver flere 100 betjente, vil jeg bestemt ikke udelukke det som et middel i enkelte tilfælde, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'