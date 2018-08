Eks-holdkammerater i vildrede efter rekordkøb: Hvorfor skifter han til Horsens?

Det har vakt opstandelse i Norge, at 26-årige Sivert Heltne Nilsen i denne uge blev AC Horsens-spiller. Det forstår man absolut intet af oppe i nord.

For Nilsen kommer fra norske Brann, der i øjeblikket ligger nummer et i Norge med alle muligheder for at tage mesterskabet, men i stedet for at jagte guldet har han valgt at skifte til Horsens, der lige nu indtager en 9. plads i den danske Superliga.

Og det er den ligning, man har svært ved at få til at gå op i Norge.

Branns træner Lars Arne Nilsen, der tilfældigvis også er Sivert Heltne Nilsens far, nægter at sige sin mening om skiftet, mens det norske fodboldforbund i øjeblikket undersøger, om reglerne er blevet brudt i tilblivelsen af handlen.

Heller ikke Nilsens nu tidligere holdkammerater i Brann fatter meget af hele situationen, skriver sportskommentator Anders Pamer fra avisen Bergens Tidende.

Pamer skriver i sin klumme, at Brann-spillerne har kontaktet ham og andre journalister for at finde ud af, hvorfor Nilsen har valgt at skifte mesterskabsjagten ud med AC Horsens. De forstår ikke, hvad der er sket, eller hvad årsagen bag skiftet er.

Det bekræfter Pamer overfor norsk TV2.

- Det stemmer, og det er derfor, jeg mener, at Lars Arne Nilsen (Brann-træner, red.) snart må svare og redegøre for det hele. Det kan jo være, at det er helt udramatisk, og at der findes en enkel årsag bag det hele, men det ved vi jo ikke, siger Pamer.

Arne Nilsen er dog fortsat ikke interesseret i at kommentere skiftet.

- Hvad jeg tænker og føler omkring det hele, kommer jeg ikke til at sige til nogen. Det er en klub-beslutning, som vi står bag alle sammen. Mine tanker og følelser må I nøjes med at spekulere om, siger han i et interview med Bergens Tidende.

Sivert Heltne Nilsen er Horsens dyreste indkøb nogensinde, og han har underskrevet en fem-årig kontrakt med østjyderne.

Nordmanden kan få debut i weekenden, når Horsens søndag møder Hobro.

