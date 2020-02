Eksklusivt på Ekstra Bladet: Se AGF på finale-jagt

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

Den afgørende fase af Atlantic Cup er i gang.

Træningsturneringen, som hele den danske top fire valgte fra i år har valgt at bruge sin vinterpause på.

Det vil selvfølgelig sige med undtagelse af FC Midtjylland, der stadig foretrækker at bruge januar i Dubais sol.

17:00: AGF-Hacken

AGF skal kæmpe for en finaleplads mod FCK, der trods et nederlag på straffe mod Nörrköping i går endte som etter i den anden pulje. De skal møde sidste sæsons nummer seks i Allsvenskan. Og efter første rundes sejr mod Slavia Prag, der ellers i efterårets Champions League kæmpede sig til point på adresser som Camp Nou og San Siro, så vil David Nielsens tropper have grund til at tro på, at Hacken må kunne overmandes.

