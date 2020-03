Ekspert afviser fodboldplan: Den går ikke!

Ifølge professor i formueret advokat Anders Ørgaard fra Aalborg Universitet går det ikke, når Divisionsforeningens bestyrelse i denne sag giver beslutningskompetence til en administrator.

Ekstra Bladet har forelagt Ørgaard sagen og sendt ham det åbne brev fra Hobro, svaret fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel og propositionerne for Herre-DM.

På den baggrund er han ikke i tvivl om, at Divisionsforeningens bestyrelsen er på særdeles tynd is.

- Ud fra det, jeg har set, synes jeg, at det er en beslutning, der skal træffes af bestyrelsen. Den er ikke berettiget til at delegere beslutningskompetencen videre til en administrator.

- Og gør den det alligevel, har den stadig ansvaret for beslutningen. Man kan ikke på den måde delegere sig ud af et ansvar, siger Anders Ørgaard, der kalder det usædvanligt, at Divisionsforeningens bestyrelse har valgt at sige, at turneringsadministratoren i givet fald skal træffe en så vidtrækkende afgørelse:

- Det er et meget stort ansvar at give en administrator, at han skal afgøre op- og nedrykning med alle de følger, som det har. Dér må bestyrelsen efter min vurdering steppe up.



Anders Ørgaard, der udover Aalborg Universitet arbejder hos TVC Advokatfirma, gør opmærksom på, at der er tale om en ny juridisk problemstilling, hvor der ikke nødvendigvis kun er en rigtig løsning.

Ifølge juraprofessoren vil der være et vist spillerum i forhold til at få løst situationen. Han mener dog, at man bør vente så længe som overhovedet muligt med at træffe en endelig afgørelse:

- Jo større uklarhed, desto mere rimeligt er det ikke bare at rykke hold ned ved en skrivebordsafgørelse.

Hvis turneringen må stoppes, mens nedrykningsspørgsmålet stadig er åbent, mener Ørgaard, at det er mest fair, at ingen rykker ned.

- Det rigtige må i alle tilfælde være først at træffe en beslutning, når man har gjort alt, siger professoren.

I sit svar til Lars Kühnel argumenterer advokaten fra Gorrissen Federspiel for, at Divisionsforeningen qua sin formålsbestemmelse har hjemmel til at træffe beslutning om, at administratoren skal bestemme turneringsafviklingen – herunder en førtidig sæsonafslutning.

Anders Ørgaard mener ikke, at det er tilfældet. Ifølge juraprofessoren kan man bruge en formålsbestemmelse til at argumentere for både det ene og det andet:

- Det er ikke til at komme med konklusioner ud fra formålsbestemmelsen. Det bliver nemt noget lirumlarum, der bare fører til det resultat, som man selv gerne vil have.

Thomas Christensen, formand for Divisionsforeningen, ønsker ikke at kommentere historien. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har været i kontakt med Divisionsforeningens formand, Thomas Christensen, men han ønsker ikke at kommentere sagen:

- Vi har meldt ud, hvad vi mener i denne sammenhæng. Der er nu en proces, og vi forbereder hele tiden at spille alle kampe og håber, at det sker i løbet af foråret og sommeren.

