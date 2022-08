Ekspert afviser: - Thorup er ikke til diskussion

Tre point i tre kampe er ikke nok for FC København, men det er for tidligt at male fanden på væggen, siger Discovery-ekspert Thomas Gravesen, der afviser at sædet er begyndt at lune under Jess Thorup

To nederlag, én sejr.

FC Københavns sæsonstart har været alt andet end prangende.

Alligevel maner den tidligere landsholdsspiller og nuværende ekspert hos Discovery Thomas Gravesen til besindighed.

- Man løfter øjenbrynet, fordi vi er vant til, at FC København er et niveau over de andre klubber på grund af den økonomi, de har og de spillere, de har. Men jeg er helt sikker på, at FC København heller ikke er tilfredse selv.

- Det er noget, der skal løses hurtigt, men jeg vil ikke male fanden på væggen lige nu, lyder det fra Gravesen.

- Hvem peger pilen på - er det 'PC', der ikke har formået at sammensætte de rigtige spillere, eller Thorup der ikke formår at få det bedste ud af holdet?

- Jeg synes, at Jess Thorup har fået noget ud af holdet.

- Og jeg synes, at den måde, som han vandt mesterskabet på i sidste sæson, viser mig, at det er en træner, der er mestertræner. Han kan få FC København til at blive mestre, og det er det, de har ledt efter.

Mod Horsens kunne FC København ikke score og mod Viborg FF indkasserede holdet fire mål. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

- I 'PC's tilfælde har der været nogle fejlkøb eller fejlcasts.

- Men jeg synes, det er hurtigt at sige fejlcasts, for der er kun gået et halvt år, siden han købte Babacar, Amoo, Mukairo og Karamoko, og de har jo ikke slået til endnu.

- Jeg ved personligt, at når man rejser til udlandet og skal begå sig i en ny liga, så tager det noget tid. Det tager tid at komme til en ny kultur og vænne sig til ligaen.

Tid mener Thomas Gravesen også, at cheftræner Jess Thorup har til at få holdet i omdrejninger.

- Thorups position er ikke til diskussion i øjeblikket.

- Som i slet ikke, lyder det bestemt fra eksperten.

- Han har både vundet mesterskabet, og han har kvalificeret dem til kvalifikationen til Champions League, så for mig at se har han meget, meget lang snor endnu.

Et sted, hvor man ifølge Gravesen kan se, at Thorup ikke nærmer sig en fyreseddel, er på det billede, der har floreret fra Fru Nimb i Tivoli, hvor Thorup og 'PC' i sidste uge holdt møde med den nigerianske angriber Cyriel Dessers.

- Man så på billederne inde fra Tivoli, at Thorup er med, når der skal tages en beslutning omkring spillerne.

- Det er ikke sådan, at 'PC' og ledelsen køber en spiller uden om Thorup og siger, her er spiller A, ham skal du få det bedste ud af, fortsætter Gravesen.

- Thorup sad med til bords, da de mødtes med Cyriel Dessers, og det synes jeg er gode tegn for mig, der viser, at han ikke er i fare for at blive fyret lige nu og her, fordi han sidder til bords ved beslutningerne.

En angriber a'la Dame N'Doye er de fleste FCK-tilhængere nok enige med Thomas Gravesen om, at FC København godt kunne bruge lige nu. Foto: Jens Dresling

Savner en angriber

Dame N'Doye, Andreas Cornelius, Cesar Santin.

Når FC København har været bedst, har de haft en stærk skarpretter i front, og det er der, pilen på problemet for Thomas Gravesen peger hen.

- Det, som FC København mangler aller, allermest, det er, at når de har overtaget i kampen, så at få den lukket. De mangler at score mål, simpelthen.

- De mangler en skarpretter oppe foran, der kan afgøre det for dem, fortsætter Gravesen.

Og ifølge den tidligere landsholdsmotor skal klubben ikke tage sig for god tid med at løse angriberproblemet.

- De kan ikke vente, for så er det der enorme tog kørt.

- Og med det mener jeg, at så begynder man at tvivle på FC København, og på om de er gode nok til alt det, de skal, fordi de jo er vores repræsentant og vores billede udadtil.

- De er nordens største og rigeste klub, så for mig at se, skal de agere nu - de skal reagere nu.

