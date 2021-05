Ekspert: Blodbad venter i FCM

FC Midtjylland er inde i en hård periode, hvor de har smidt en lang række point i den slutspurt, som kan ende med et sikre dem et nyt mesterskab.

Dog har det ikke set ud til, at de har så meget gang i det maskineri, som normalt har kørt en del bedre.

For fodboldekspert Kenneth Emil Petersen er det tydeligt, hvad der er galt i truppen. Det fortæller han på TV3+.

- Det virker som om, at der mangler noget sult. Det må jeg bare sige. Og nogle gange er det sundt i en fodboldtrup, at man skifter lidt ud.

- Ikke bare for, at der er nogle, som fylder lidt for meget og bare vil ud og føler, at de hører til på en højere hylde. Men også for dem, der skal blive der. At der sker noget med miljøet, siger han og fortsætter:

'Der er mange, der ryger væk'

- At der kommer nogle nye inputs og nogle nye mennesker at snakke med og se på. Det trænger Midtjylland til, og lige præcis derfor er det jo også vigtigt, at de vinder mesterskabet, lyder det fra Kenneth Emil Petersen.

Efter mandag er sæsonen overstået, og så begynder transfervinduet så småt at tage form, og her forudser den tidligere AaB-profil, at der kommer til at ske meget på den jyske hede.

- Jeg er sikker på, at det transfervindue, som Midtjylland går igennem, bliver et blodbad. Der er mange, der ryger væk, fastslår 'KEP'.

Der var da også flere af spillerne fra FC Midtjylland som havde vanskeligheder i onsdagens kamp mod FCK, som blev tabt med 2-4.