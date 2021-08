Ekspert-koks gav bagslag: - Han laver ikke en skid

Mandag aften slog AaB Vejle 1-0 i et chancerigt og intenst opgør.

Efter kampen valgte TV3 Sports ekspert Ken Ilsø at analysere AaB-altmuligmanden Frederik Børstings første 25 minutter. Har lavede studiet spas med de intense dueller, den 26-årige Børsting gik ind i.



Men da Børsting efter kampen blev bedt om at forholde sig til eksperternes analyse, kom reporteren til at bytte om på ekspert-navnene.

Dermed troede Børsting, at afsenderen var hans tidligere holdkammerat Kenneth Emil Petersen, der fik noget af en stikpille tilbage.



- Han laver ikke en skid i forhold til, da han var fodboldspiller. Han er bare glad for at møde ind på det arbejde tre gange om ugen til fodboldkamp, siger en kæk Børsting i klippet, som kan ses ovenfor.



- Der skete nogle klodsede ting, men det sker når af og til, når jeg spiller, så lad ham hygge sig med det.

Kaster bolden videre

Kenneth Emil Petersen var hurtig til at kaste ansvaret for udtalelsen over på den anden ekspert, Ken Ilsø, hvorefter han roser AaB'eren.



- Han spiller sig op i løbet af kampen og giver sig 110 procent. Det er ikke alt, der er på et vanvittigt højt teknisk niveau, men man ved, hvad man får med Børsting.

- Det er derfor, han spiller, han kæmper røven ud af bukserne, afslutter den tidligere Horsens-, AaB- og OB-spiller Kenneth Emil Petersen.



Frederik Børsting har spillet hele sin aktive karriere i AaB. Indtil nu er det blevet til 219 kampe og 24 mål.