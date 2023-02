Ekspert slagter Brøndby: 'Lever ikke op til egne værdier'

Carsten V. Jensen forklarede til fredagens træning, at Anis Ben Slimane og Mathias Greve var lige gode om det sammenstød de to midtbaneprofiler havde under en intern træningskamp i tirsdags.

Det har været en kaotisk uge i Brøndby.

Et slagsmål mellem holdkammeraterne Anis Ben Slimane og Mathias Greve til træning tirsdag resulterede i en politianmeldelse om vold.

Fredag blev politisagen droppet, og fodbolddirektør Carsten V. Jensen manede til ro.

De to spillere var lige gode om det. Det er blevet håndteret internt og har fået en konsekvens - hvilken vil 'CV' ikke sige.

Carsten V. Jensen vil ikke afsløre, hvilke konsekvenser voldsepisoden har haft for de to involverede spillere. Foto: Anthon Unger

En kamp om værdier

I slutningen af oktober sidste år lancerede Brøndby sammen med Brøndby Support og Fanafdelingen en fælles kampagne med det klare budskab "nej tak til vold og hærværk".

Få måneder senere står klubben nu over for en voldsepisode mellem to spillere, og ifølge kommunikationsrådgiver Benjamin Rud Elberth hænger håndteringen af voldsepisoden yderst dårligt sammen med efterårets fankampagne.

- Når man laver en værdikampagne, der blandt andet går ud på at stoppe vold, skal man kunne stå på mål for det. Hvis man ikke vil tolerere vold på tribunerne, bør man heller ikke tolerere det på banen, siger Benjamin Rud Elberth, der blandt andet rådgiver i sportskommunikation, til Ekstra Bladet.

Brøndby Support og Fanafdelingen samarbejdede med klubben om værdikampagnen. Der blev blandt andet lanceret en række t-shirts med ord som "respekt for fællesskabet" og "nej tak, vold og hærværk". Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Hvis klubben virkelig mente noget med værdikommunikationen, havde de pillet de to spillere af i weekenden som minimum. Værdier forpligter, og det lever de ikke op til her.

Også over for fansene, som selv var med til at stable efterårets kampagne på benene, er det et skidt signal at sende, mener han.

- Det må være skideirriterende at se på som Brøndby-fan, fordi de jo selv var med til at gå forrest i ‘stop vold’-kampagnen. Det er da irriterende at se, at deres egen klub ikke kan leve op til de værdier.

Voldsepisoden har haft en eller anden form for konsekvens for Mathias Greve (tv) og Anis Ben Slimane (th). Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Savner åbenhed

Som beskrevet tidligere har 'CV' forklaret, at episoden har fået en konsekvens. Men klubben vil ikke oplyse hvilken.

Ifølge Benjamin Rud Elberth er det ikke en klog kommunikationsstrategi fra klubbens side.

- Sanktionen skulle have været offentlig. Hvis man skal signalere nultolerance over for vold, skal man have en klar og tydelig sanktion.

- Det er ikke specielt givende for deres kommunikation, at de holder den hemmelig og siger, at de klarer det internt. For det signalerer ikke noget. Det er et meget svagt signal at sende, når man selv har været ude at prædike værdier.

Rygtedannelser

I et opslag på Instagram beskrev Anis Ben Slimane fredag aften, at dækningen af episoden ifølge ham har været fyldt med faktuelt forkerte oplysninger.

'Ikke desto mindre er det udlægninger, som mange medier og mennesker ukritisk har lagt til grund og spredt...' skrev Slimane.

Anis Ben Slimane mener, at dækningen af episoden har været yderst uacceptabel. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Men den køber Benjamin Rud Elberth ikke.

- I kommunikation vælger man selv, om andre skal have lov til at udlægge falske oplysninger om én. Det er prisen for at holde det internt. Så opstår der rygtedannelser. De kunne bare have været mere åbne, siger han.

- Så må man også acceptere, at der er fans, der spekulerer på de sociale medier, og at en masse journalister spekulerer i, hvad der er sket.

Søndag åbner Brøndby forårssæsonen i Superligaen, når de møder Horsens på hjemmebane.