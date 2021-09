Superligaens tophold fortsætter med at krydse klinger. Det får atter Ekstra Bladets managerekspert til at kigge alternative veje til 8. runde i Super Manager

Det er med risiko for at gentage mig selv forud for seneste runde, at jeg i denne uge ser nærmere på 8. runde i Super Manager. Jeg er nemlig fortsat tilhænger af en vovet strategi, om undtagelsesvis at se bort fra de fleste af topholdene, der mødes på kryds og tværs i denne og kommende runder.