Har du brug for gode råd før 3. runde af managerspillet? Ekstra Bladets managerekspert har set nærmere på runden og deler ud af sine anbefalinger

For abonnenter

3. runde af Super Manager starter søndag. Mange managerspillere har op til runden solgt ud af skuffelserne fra de første to runder, men ifølge Ekstra Bladets managerekspert er der mest at vinde ved at slå koldt vand i blodet.