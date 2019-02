Eksperter enige - ingen tror på FC Midtjylland

Sidste forår mente langt de fleste fodboldeksperter, at Brøndby ville løbe med guldet. De tog fejl. FC Midtjylland snød dem og skal nu igen forsøge at gøre eksperternes forudsigelser til skamme

I FC Midtjylland vil de sikkert give Anders Fogh Rasmussen ret!

Den tidligere statsminister forsøgte at fortælle danskerne, at man ikke skulle lytte til eksperter og smagsdommere, og mon ikke de også bare lukker ørene i Herning.

For fodboldens eksperter har før taget fejl...

Sidste forår var der for eksempel bred enighed om, at Brøndby ville snuppe guldet, men midtjyderne snød eksperterne og skal forsøge at gøre det igen.

For de seks eksperter fra TV3 Sport og Discovery, som Ekstra Bladet har talt med, peger alle på FCK som sejrherre i guldduellen.

Det bliver tæt og spændende til det sidste, siger de, men er enige om, at mesterskabstrofæet holder flyttedag fra MCH Arena i Herning til Parken i København.

Københavnerne var, da det gik bedst, foran med fire point, og indleder i kraft af sejren over midtjyderne sidst i november foråret med et forspring på tre point.

Robert Skov scorede i det opgør, og flere af tv-eksperterne har fidus til, at Superliga-topscoreren også bliver forårets profil.

Men der bydes også ind med folk fra heden, og Discoverys Mikkel Bischoff er overbevist om, at Paul Onuachu kommer til at hamre bolde i kassen i foråret.

I bunden er der også højspænding, og her er meningerne mere delte.

Nogle mener, at Vendsyssel bliver den 'sikre nedrykker' og må tilbage til 1. division, mens andre spår, at Hobro må ned uden at have været igennem playoff-kampe mod hold fra næstbedste række.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Morten Bruun, Discovery

Morten Bruun tror på et stort forår for AaB's Lucas Andersen. Foto: Krestine Havemann

Hvem bliver mestre?

- Det gør FC København, selv om jeg før har undervurderet FC Midtjylland i en slutfase!

Forårets profil bliver…

- Jeg prøver en frækkert. Lucas Andersen, AaB. Jeg syntes, han viste gode ting, da han kom hjem. Nu har han så fået en opstart med også, og der er jo ikke noget, der kan motivere en nordjyde som at komme hjem.

Hvem rykker ud?

- Vendsyssel. Jeg er ikke sikker på, at det er så stor en fordel at hente spillere fra nær og fjern hvert halve år. Hobro er gået en anden vej end Vejle og Vendsyssel, og det kan vise sig at være en god idé. Bundholdene i Superligaen er ikke bedre, end at der kan blive tre nedrykkere.

Poul Hansen, TV3 Sport

Poul Hansen har ikke den store tro på, at Hobro klarer den. Foto: TV3 Sport

Hvem bliver mestre?

- FC København. De har virket stabile hele vejen igennem og er helt vildt sultne. De har fået et par gode tilgange og har så meget brug for det mesterskab efter chokket i sidste sæson. Men jeg tror, at det bliver tæt. Det bliver side og side med FC Midtjylland til det sidste.

Forårets profil bliver…

- Robert Skov. Han kan stadig lægge på og blive endnu bedre. Der er stadig nogle udfald, men kan holde sit topniveau i endnu flere minutter, bliver han helt uhyggelig.

Hvem rykker ud?

- Hobro tager den direkte plads, og så kan vi se frem til nogle hidsige playoff-kampe. Uanset hvem det bliver, kan de komme på den i de kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lars Jacobsen, Discovery

Den tidligere FCK'er Lars Jacobsen vover pelsen og peger på Jonas Wind som en mulig forårsprofil. Foto: Krestine Havemann

Hvem bliver mestre?

- FCK, men det bliver close race med Midtjylland, der ikke kommer til at lægge sig ned i den dyst. Der er hentet nogle brasilianere, Evander er sikret permanent, og det ser spændende ud.

- Men FCK har beholdt den defensive stabilitet i testkampene, og det, kombineret med de offensive spillere, der kan afgøre kampe på egen hånd, gør, at jeg holder på FCK.



Forårets profil bliver…

- Der er åbenlyse bud som Skov, Fischer, Evander, Onuachu. Toutouh har været meget afgørende i AGF’s testkampe, men det er måske lidt for tidligt at håbe på, at han skulle komme tilbage på sit gamle niveau.

- For det ikke bliver alt for kedeligt, vover jeg pelsen og siger Jonas Wind. Han har lige forlænget sin kontrakt og har alle forudsætninger for at blive en rigtig dygtig angriber. Udover god boldomgang læser han spillet godt og har gode relationer med medspillerne.

Hvem rykker ud?

- Jeg tror, at Hobro rykker ned. Ingen indkøb. Dog kommer Kirkevold tilbage fra sit lange skadesforløb, men heller ikke han kan løse de defensive problemer, de har haft i denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kenneth Emil Petersen, TV3 Sport

Kenneth Emil Petersen er ny ekspert hos TV3 Sport. Den tidligere forsvarskæmpe tror på mange mål for AaB's Tom van Weert. Foto: TV3 Sport

Hvem bliver mestre?

- FCK løber med det. De ser stærke ud og har holdt sammen på truppen. Både offensivt og defensivt er de stærkere end resten, og så har de flere, der scorer mange mål. Skov, N’Doye, Fischer.

Forårets profil bliver…

- Det oplagte ville være at sige Skov eller Evander, men jeg går en lidt skæv vej og siger Tom van Weert fra AaB. Han så spændende ud i slutningen af efteråret og har scoret en del mål i opstarten.

Hvem rykker ud?

- Det bliver meget tæt, men jeg tror, at Vendsyssel tager den direkte plads. Vejle har hentet flere spændende spillere, og Hobro får flere profiler tilbage efter skader. De var hårdt ramt i efteråret, men frem for alt Pål Alexander Kirkevolds tilbagevenden kommer til at betyde meget.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mikkel Bischoff, Discovery

Mikkel Bischoff er overbevist om, at der er mål i Onuachu i foråret. Foto: Krestine Havemann

Hvem bliver mestre?

- FCK bliver mestre. De vil have endnu mere energi og overskud, end de havde i efteråret, da de spiller færre kampe. Det bliver afgørende, at de kan spille med de bedste spillere hver gang.

Forårets profil bliver…

Paul Onuachu. Transfervinduet er lukket, og alt peger hen imod et sommersalg. Han kommer til at hamre masser af bolde i kassen dette forår.

Hvem rykker ud?

- Vendsyssel ryger ud, da de har problemer, når de møder de andre bundhold. De eneste kampe, de har vundet i denne sæson, er imod Brøndby, OB, FCK, AaB og Esbjerg. Dem kommer de ikke til at møde i nedrykningsspillet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Martin Jørgensen, TV3 Sport

Martin Jørgensen har store forventninger til FCK's nyindkøb Guillermo Varela. Foto: TV3 Sport

Hvem bliver mestre?

- Uha, den er svær. Jeg hælder til FCK, og så ved jeg godt, at de ikke bliver tilfredse med mig i Midtjylland. Men de skal så huske på sidste forår, hvor jeg sagde Brøndby…

- Jeg tror, at det bliver lige så tæt som sidste år. FCK har mere topniveau, men FC Midtjylland er bare så stærke som hold og svære at slå ud af kurs. Det bliver tæt til det sidste, og det er små marginaler, der kommer til at afgøre det.

Forårets profil bliver…

- Det nemme ville være at sige Robert Skov, hvis han kan holde kadencen. Guillermo Varela kunne også godt gå hen og blive en profil i foråret. Men forventninger er også store til ham.

Hvem rykker ud?

- Den er svær. Jeg tør ikke byde på, om det bliver Hobro, Vendsyssel eller Vejle, men jeg er helt sikker på, at det bliver en af de tre. Det bliver meget tæt i bunden.

Klar, parat, Superliga-start: Sådan står klubberne inden foråret

Bankede alle i efteråret: Super-manager viser sit nye vinderhold