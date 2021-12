Ekstra Bladets Superliga Awards: De løber med priserne

Ekstra Bladet kigger tilbage på et forrygende Superliga-efterår, hvor publikum er væltet ind til kampene og højdepunkterne står i kø... her uddeler Ekstra Bladet uden at skæve til videnskab og politisk korrekthed priser for de mest enestående præstationer i 23 kategorier

Bomberen

Mikael Uhre, Brøndby!

11 træffere fortæller alt om den træfsikkerhed, som Brøndby-bomberen har vist i sæsonen.

Han startede lidt langsomt og havde faktisk kun scoret tre mål efter de seks første spillerunder. Men siden har Uhre bevist, at det ikke var en tilfældighed, han i sidste sæson var ligaens topscorer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se eller gense Roonys historiske scoring mod AaB

Målet

Målene står ikke i kø for at blive valgt dette efterår.

Junior Brumados sejrstræffer i Parken var nok det vigtigste, men det bedste skulle vi faktisk helt hen til sidste runde for at finde.

Roony Bardghji drev i høj fart op over højrekanten, spillede bande med Jens Stage og spurtede så videre ned mod AaB's felt inden han huggede til fra 25 meter.

At se en gut, der netop er fyldt 16 år, tage det ansvar og bringe sit hold på 2-1 med en klassekasse, virkede som et varsel om en kæmpekarriere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Eftertanken

Støtten til en klub ligger bare i blodet, og det er ikke tit at man skænker det en tanke, hvorfor det præcis er sådan.

Men tilhængerne i Odense er blevet mindet om, at kærligheden til klubben også kan gøre rigtig ondt.

For kamprekordholder Lars Høgh har i fuld offentlighed kæmpet mod kræften, og efter 817 kampe i stribet, så står det nu klart, at netop denne kamp er ulige.

Lars Høghs meddelelse om, at han ikke kan tåle mere kemo, og han nu lever på lånt tid, førte en stribe flotte markeringer med sig fra flere klubber – ikke mindst klapsalverne på Odense Stadion efter 8.17 minutter mod Viborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fyringen

Sølle ét point i fem kampe udløste årets første fyring i Superligaen. Frygten for nedrykning gav udrykning og Vejle sendte Carit Falch ud i mørket.

- Carit Falch har færdigheder og klare kompetencer, der taler ind i Vejles strategi, lød det ved ansættelsen

Men lunten var kort, da resultaterne svigtede i Vejle. Og der lå en erkendelse om en fejlansættelse, da han røg ud: - Samlet set vurderer vi ikke, at Vejle og Carit Falch er det match, vi havde forventet og håbet på, skrev klubben.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ydmygelsen

0-6 stod der på lystavlen, da Silkeborg havde været på besøg i SønderjyskE.

Det var uden sammenligning sæsonens største sammenbrud. Og så på hjemmebane.

Det ydmygende nederlag fik også konsekvenser for cheftræner Michael Boris, der fik sparket efter nederlaget og den skuffende sæsonstart, hvor SønderjyskE kommer til at slås for overlevelse.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blus på lægterne - og fuldstændig proppet i Parken. Foto: Lars Poulsen

Publikumstræfferen

Det blev for en gang skyld ikke et opgør mellem FCK og Brøndby, der samlede flest tilskuere.

Da FC København og FC Midtjylland tørnede sammen 19. september sad der 34.378 i Parken. Det var faktisk det højeste tilskuertal siden Parkens ombygning i 2008.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan ser han ud... Marrony. Han har spillet så lidt, at de færreste ved hvordan han ser ud. Det er ham til venstre. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Skuffelsen

FC Midtjylland deklarerede på forhånd, at dyrt indkøbte Marrony skulle bruge tid til at komme i form.

Men efteråret er nu gået uden vi overhovedet har set den dyreste spiller i klubbens historie.

Det er både forbavsende – og dybt, dybt skuffende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brøndby - ukuelig vindervilje. Foto: Lars Poulsen

Comeback-kongerne

Brøndby har været bagud hele 11 gange i sæsonen. Fire er vendt til sejr undervejs, fire gange er det endt uafgjort og tre gange har Brøndby ikke formået at slå tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

VAR-kokset

VAR har i perioder fungeret fint i Superligaen, men det er blevet værre i løbet af sæsonen, og to kampafgørende fejl i opgøret mellem FC Nordsjælland og AaB står værst i billedet.

Det var en fejl AaB fik tilkendt et straffespark, lige som det var en fejl, at FC Nordsjælland ikke fik tilkendt et straffespark, da Mads Døhr Thychosen blev nedlagt.

VAR- og dommerchef Michael Johansen gik til bekendelse og erkendte fejlene. Det VAR pinligt, at der skulle gå så lang tid.

Det var en fejl AaB fik tilkendt et straffespark, lige som det var en fejl, at FC Nordsjælland ikke fik tilkendt et straffespark, da Mads Døhr Thychosen blev nedlagt.

AaB vandt i øvrigt opgøret 2-0.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Droppet

Jesper Hansen er stadig en stærk, solid og ikke mindst stabil keeper, hvilket syv clean sheets i efteråret bevidner. Men han stod bag efterårets drop, da Lukas Lerager scorede i Parken på et spark langt ude fra.

Jesper Hansen kunne følge bolden hele vejen, men han fejlbedømte den og så strøg den nærmest mellem hænderne på ham.

Den erfarne AGF-keeper kan så trøste sig med, at hans dobbeltredning i efterårets sidste kamp formentlig er sæsonens bedste.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nedsmeltningen

Vejle har været ramt af meget modgang i sæsonen, så det er forståeligt, at Brøndbys sene comeback, hvor 1-2 blev vendt til 3-2 gjorde ondt.

Men det undskylder ikke den nedsmeltning, som Jerome Opoku serverede. Først huggede han en albue i hovedet på Mikael Uhre, og så skubbede han Christian Cappis omkuld.

Tre karantænedage blev belønningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bedste indkøb, Nicolai Larsen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Indkøbet

Stephen Odey smadrede kasser ind fra start i Randers FC og Kevin Diks i FCK har været en åbenbaring med mål og oplæg.

Men ingen ny spiller har haft så afgørende betydning som Nicolai Larsen i Silkeborgs mål.

Den tidligere AaB- og FCN-målmand har vist sig som den optimale ankermand bag Silkeborgs defensiv med sin gode pasningsfod og placeringsevne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fossum scorer når han vil - og ofte til 1-0. Foto: Jens Dresling

Ivrige Iver 1-0

AaB spiller med stor Iver… sådan ægte.

Norske Iver Fossum har fået nordjyderne til at glemme, at de savner både Lucas Andersen og fodboldpensionerede Oscar Hiljemark.

Nordmanden gør AaB giftige – og han har en formidabel evne til at kickstarte holdet.

Fem gange har han scoret til 1-0 for AaB – og det sjette mål gav også en sejrsgivende føring til 2-1 mod FC Nordsjælland.

Målet til 4-0 mod SønderjyskE var bare pynt på glasuren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sebastian Jørgensen (tv) har været en fornøjelse at følge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Gennembruddet

Da Silkeborg indløste billet til Superligaen var det kun en lille indviet skare omkring de rødklædte, der havde en idé om, at der var noget specielt i vente.

Sebastian Jørgensen har taget Superligaen med storm og udgør sammen med Rasmus Carstensen vel rækkens bedste kant-makkerpar.

Den offensive Silkeborg-spiller indgår i oprykkernes potente offensiv og scorer lige så ofte som han lægger op til mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke lutter lagkage, Luther. Foto: Lars Poulsen

Nedturen

Luther Singh blev hentet som kantspilleren, der skulle afbøde savnet af Viktor Fischer og Mohammed Daramy.

Men sådan ser det ikke ligefrem ud efter de seneste måneder.

Singh ligner et regulært fejlkøb. Han har fået spilletid i syv kampe og her mod slutningen af efteråret konstaterede agenten, at Singh var mentalt nedbrudt.

Han har været indlagt på hospitalet drænet for næringsstoffer og med høj feber.

Nu skal han starte på en frisk til foråret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tobias Bech scorede senest mod SønderjyskE. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Teenageren

Victor Lind har scoret vigtige mål for FC Midtjylland. Simon Adingra har været et lyspunkt i FC Nordsjælland og FC Københavns mange unge har stået stærkt.

Men ingen teenager overgår Viborgs Tobias Bech.

Den blonde hurtigløber brænder sig selv helt ud i kampene, og han er en væsentlig brik i Viborgs spillestil. Det er til at forstå, hvorfor udlandet allerede nu har et varmt øje for ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alhaji Kamara er hurtig... nogle gange for hurtig. Superligaens offside-konge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Tyvstarteren

Der er rigtig mange flotte ting at nævne i Randers FC.

Og så er der en lille skæv detalje, som skiller sig ud. For Alhaji Kamara har overtaget rollen som bomber for kronjyderne i løbet af efteråret.

Han har også haft plads til forbedring på den front. For ingen løber offside så ofte som Alhaji Kamara gør i Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onyedika får rodet sig ud i mange frispark. Foto: Lars Poulsen

Den urene

For Raphael Onyedika var det et sportsligt højdepunkt, da han scorede to mål mod Randers og derved sikrede FC Midtjylland sejren i det opgør.

Nigerianeren har været en åbenbaring på ulvenes midtbane, og så er det gået lidt under radaren, at FCM-talentet er – med afstand - den spiller af alle, der har begået flest frispark i Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En sort aften for FCK. Foto: Lars Poulsen

Dobbeltslaget

Der er skader… og så er der skader.

På den konto blev FC København lige ramt en tand hårdere end alle andre.

Først blev Carlos Zeca båret fra banen mod Viborg med det, der viste sig at være en korsbåndsskade – og dermed et års pause.

Lige efter fik Rasmus Falk en ny muskelskade og fik forlænget sin pause.

Behøver vi at bemærke, at FC København stort set ikke har vundet i Superligaen siden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kristoffer Pallesen har fået sine kritikere til at tie. Foto: René Schütze

Genrejsningen

Der er blevet sagt mange ukvemsord blandt AaB-tilhængerne, når Kristoffer Pallesen har patruljeret på højrekanten.

Denne sæson har han taget revanche.

Pallesen har et nærmest intuitivt samarbejde med Iver Fossum, som åbenbart er den eneste, der kan forudse, hvor Pallesens indlæg lander.

Kristoffer Pallesen er gået fra udskældt til assistkonge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ud på bænken med dig, Bash... Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Kadriistrofen

Der er få spillere i Superligaen, der har båret sit hold så markant, som Bashkim Kadrii har gjort med OB.

Fynboerne hentede ham hjem sidste vinter, og klubejer Niels Thorborg mente, at striwerne kunne snakke om Europa.

Trænerskiftet denne sommer har ikke været godt for Bashkim Kadrii, der ikke passer ind i tankerne, og Kadrii røg længere og længere ud på bænken.

Startpladsen i efterårets sidste kamp mod FC Nordsjælland rettede ikke op på helhedsindtrykket.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Udebane - udtur. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Udskuddet

Vejle lider under den elendige sæsonstart og så en kampform, der kan beskrives som… udskidt!

For nedrykningsfavoritterne fra Vejle har otte nederlag på stribe på udebane.

De kan således sætte en kedelig superligarekord, hvis de efter vinterpausen taber opgøret til Silkeborg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brøleren

Der er ingen der skal påstå, at FC Nordsjælland ikke kan udvikle spillere og sælge dem med stor gevinst.

Det sker så tit, at ingen alarmer gik af, da keeper Peter Vindahl Jensen blev solgt, selv om unge Andreas Gülstorff var eneste afløser.

Tjept blev tyske Dudu hentet ind som afløser, men sæsonens katastrofale drejning var sat i bevægelse.

FC Nordsjælland vandt den første kamp uden Peter Vindahl, men har ikke vundet siden. Emmanuel Ogura har ikke rettet op på den sløje stime, og brøleren koster nu for første gang FCN en plads i mesterskabslutspillet.